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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 334335336337
Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 09:08

  BIGor написав:
В начале отпуска менял долары по 8,20, в конце по 8,50. [b]На 850 лир можно больше купить чем на 820.

Вы это расскажите кому-то другому. Есть разные группы товаров, с разной ценовой политикой. Есть сезонные товары, которые нужно распродать за любую цену, а есть базовые. Напомню, Турция страна ИМПОРТЕР, то есть, для покупки импорта нужна валюта, иначе никак. А при её подорожании подорожает всё. От импортного сырья, до товаров. Это законы бизнеса, которые "не понимает" только местный "инвестор".
Но он тут на работе, и у него другие цели и задачи.
Сегодня курс уже 9.5. С февраля лира потеряла уже 40%.
40% за пол.года! Так что жизнь в Турции становится только лучше и богаче... :D
Правда миллионы турок уже пакуют чемоданы дабы свалить оттуда.
Жизнь дорожает и ближайшее время там всякое может быть...
https://www.youtube.com/watch?v=Zw-ubVQUbI8
RTC12
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 жов, 2021 22:50

Ртц, расскажи пожалуйста что то практическое, как, где что и по чем купил вне Украины.
lejko_vit
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  #<1 ... 334335336337
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