Вы это расскажите кому-то другому. Есть разные группы товаров, с разной ценовой политикой. Есть сезонные товары, которые нужно распродать за любую цену, а есть базовые. Напомню, Турция страна ИМПОРТЕР, то есть, для покупки импорта нужна валюта, иначе никак. А при её подорожании подорожает всё. От импортного сырья, до товаров. Это законы бизнеса, которые "не понимает" только местный "инвестор".
Но он тут на работе, и у него другие цели и задачи.
Сегодня курс уже 9.5. С февраля лира потеряла уже 40%.
40% за пол.года! Так что жизнь в Турции становится только лучше и богаче...
Правда миллионы турок уже пакуют чемоданы дабы свалить оттуда.
Жизнь дорожает и ближайшее время там всякое может быть...