Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав: В начале отпуска менял долары по 8,20, в конце по 8,50. [b]На 850 лир можно больше купить чем на 820.
Вы это расскажите кому-то другому. Есть разные группы товаров, с разной ценовой политикой. Есть сезонные товары, которые нужно распродать за любую цену, а есть базовые. Напомню, Турция страна ИМПОРТЕР, то есть, для покупки импорта нужна валюта, иначе никак. А при её подорожании подорожает всё. От импортного сырья, до товаров. Это законы бизнеса, которые "не понимает" только местный "инвестор". Но он тут на работе, и у него другие цели и задачи. Сегодня курс уже 9.5. С февраля лира потеряла уже 40%. 40% за пол.года! Так что жизнь в Турции становится только лучше и богаче... Правда миллионы турок уже пакуют чемоданы дабы свалить оттуда. Жизнь дорожает и ближайшее время там всякое может быть... https://www.youtube.com/watch?v=Zw-ubVQUbI8
Приехали друзья продавать свою квартиру в Турции. Но сначала надо выселить сопротивляющихся квартирантов. Что происходит с недвижимостью после аренды. Как формируются цены на жилье. Шикарная квартира за копейки.
Мизантрóп написав:Приехали друзья продавать свою квартиру в Турции. Но сначала надо выселить сопротивляющихся квартирантов. Что происходит с недвижимостью после аренды. Как формируются цены на жилье. Шикарная квартира за копейки.
16:20
Типичный случай для Анталии по рассказам бывалых. Вот например опыт некой Ольги, описанный на одном из форумов:
"Доброе время суток.Ситуация ужас,нужен совет очень.Вкратце: Мы купили квартиру в Анталии(кредит),квартирант бывшего хозяина слёзно просил месяц на поиск квартиры,риелтор наш подтверждал что никаких проблем не будет.Мы согласились (идиоты),а после сделки квартирант заявил ,что съезжать ему некуда,на поиск квартиры уйдёт месяца 3,не меньше.И платить он нам не будет.Риелтор в шоке,мы тоже.Нотариально уведомили о расторжении договора.
Дальше закрутилось ,муж перенес тяжелую операцию на сердце,реабилитация и т.п.Сидеть в Анталии и заниматься судами возможности не было.По телефону квартирант все кормил завтраками.В феврале наконец сказал,что он нашёл квартиру и сьезжает,но ключ отдаст только лично .В общем,сейчас муж выехал в Анталию,а в нашей квартире так и живёт товарищ турок с супругой.И сьезжать не собирается.Несёт бред о том что мы ему на переезд денег дать должны и т.п.Айдат за год не оплачивался ни разу.
Я не пойму,что делать,с финансами беда,т.к плачу кредит ,лечение,дети .В квартире уже год без всяких договоров с нами,безвозмездно живёт не пойми кто.Кто сталкивался с похожей ситуацией,подскажите,как поступить,с чего начать?Реально ли как-то освободить квартиру до суда?Поможет ли полиция?Сколько примерно будет по стоимости и по времени суд?Извините,если сумбурно,но эмоции через край."
ОТСЮДА ВЫВОД - ВЛОЖЕННЫЕ ДЕНЬГИ В ТУРЕЦКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ - ЭТО ХУДШАЯ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 23 жов, 2021 08:07, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп написав:Приехали друзья продавать свою квартиру в Турции. Но сначала надо выселить сопротивляющихся квартирантов. Что происходит с недвижимостью после аренды. Как формируются цены на жилье. Шикарная квартира за копейки.
16:20
112 тыс. Евро - это конечно очень дешево - в Киеве за такие деньги можно претендовать на 1-комнатный новострой, а тут 6 комнат, инфрастуктура комплекса, виды. Интересно, договор по аренде в Турции подписывается? Прописываются там условия - проживания животных, возмещение ущерба ремонту итд?