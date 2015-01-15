Додано: Суб 23 жов, 2021 08:03

Мизантрóп написав: Приехали друзья продавать свою квартиру в Турции. Но сначала надо выселить сопротивляющихся квартирантов. Что происходит с недвижимостью после аренды. Как формируются цены на жилье. Шикарная квартира за копейки.



16:20 Приехали друзья продавать свою квартиру в Турции. Но сначала надо выселить сопротивляющихся квартирантов. Что происходит с недвижимостью после аренды. Как формируются цены на жилье. Шикарная квартира за копейки.16:20

а в нашей квартире так и живёт товарищ турок с супругой.И сьезжать не собирается

Типичный случай для Анталии по рассказам бывалых. Вот например опыт некой Ольги, описанный на одном из форумов:"Доброе время суток.Ситуация ужас,нужен совет очень.Вкратце: Мы купили квартиру в Анталии(кредит),квартирант бывшего хозяина слёзно просил месяц на поиск квартиры,риелтор наш подтверждал что никаких проблем не будет.Мы согласились (идиоты),а после сделки квартирант заявил ,что съезжать ему некуда,на поиск квартиры уйдёт месяца 3,не меньше.И платить он нам не будет.Риелтор в шоке,мы тоже.Нотариально уведомили о расторжении договора.Дальше закрутилось ,муж перенес тяжелую операцию на сердце,реабилитация и т.п.Сидеть в Анталии и заниматься судами возможности не было.По телефону квартирант все кормил завтраками.В феврале наконец сказал,что он нашёл квартиру и сьезжает,но ключ отдаст только лично .В общем,сейчас муж выехал в Анталию,.Несёт бред о том что мы ему на переезд денег дать должны и т.п.Айдат за год не оплачивался ни разу.Я не пойму,что делать,с финансами беда,т.к плачу кредит ,лечение,дети .В квартире уже год без всяких договоров с нами,безвозмездно живёт не пойми кто.Кто сталкивался с похожей ситуацией,подскажите,как поступить,с чего начать?Реально ли как-то освободить квартиру до суда?Поможет ли полиция?Сколько примерно будет по стоимости и по времени суд?Извините,если сумбурно,но эмоции через край."