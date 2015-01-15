Додано: Суб 23 жов, 2021 09:41

собственным опытом, куда как по чем и зачем стоит инвестировать.

работает толпа дезинформаторов.

Мне нравится, как Вас, форумчане, околпачивают горе-инвесторы.

(обзор рынка недвижимости Европы)На этой ветке всего 3 человека дают регулярные актуальные советы - и не просто советы - а делятсяПриятно отметить, что рейтинг ветки постоянно повышают неудачники в инвестициях - это здорово, так как они показывают, к чему приводят грубые непростительные фатальные ОШИБКИ в инвестициях.Итак:1. Согласно данным Европейского статистического управления (), Турция была страной с самым высоким ростом цен на жилье в Европе за последний год.О том, что стоит инвестировать именно в недвижимость Турции, автор строк пишет регулярно с апреля 2018 (!!!!!) года. Регулярно - с сентября 2018 (!!!)2. Со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года цены на жилье в Турции выросли наДля сравнения: этот показатель составлял 7,3 процента в среднем по Европейскому союзу и 6,8 процента в зоне евро.3. Согласно сообщению Евростат, Эстония является страной с самым высоким ростом цен после Турции среди 30 европейских стран с показателем в 16,1%.Ну и покажите мне, у кого хватило ума инвестировать в недвижимость Эстонии????4. Третье и четвертое места: Дания с 15,6% и Чехия с 14,5%.Ну и покажите мне, у кого хватило ума инвестировать в недвижимость Дании и Чехии????5. В Германии, одной из крупнейших экономик Европы, цены на жилье выросли на 10,9 процента.По моим данным гораздо выше - ибо приведен средний показатель по Германии.27 ноября ко мне в гости прилетают люди из Дюссельдорфа - попытаюсь помочь им купить квартиру в Анталии.А знаете, как у них возникла идея - кинулись купить что-то в Дюссельдорфе или в Берлине - а цены от 6000 до 10 000 евро за кв. м. За сумму в 260 000 евро - сказали не могут купить вообще ничего. Разве что хатку в деревне. Нормальная квартира в Дюссельдорфе или в Берлине - обмацали десятки - 500 000 евро.Ну вот, а за тысяч 70 - 75 евро купят не коридор квартиры в Дюссельдорфе, а полноценную нормальную готовую квартиру с одними из самых низких в Европе тарифов на обслуживание - деже смешно сказать - квартплата 100/11,15=8,7 (восемь целых семь десятых) евро в месяц.По цене двух трамвайных билетов в Дюссельдорфе...6. Темпы роста во Франции составили 5,7 процента. Что тут сказать: сват и сваха сделали умно, купив в прошлом году скромный двухэтажный домик за 140 000 евро в кредит на 24 года...7. Из 30 стран единственной страной, где упали цены на жилье, был Кипр с МИНУС 4,9%. Кроме того, самый низкий рост был отмечен в Италии - 0,4 процента и Англии - 2,7 процента. Цены на жилье выросли на 3 процента в Румынии и на 3,3 процента в Испании.Удачных инвестиций!