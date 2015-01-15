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BIGor написав: В начале отпуска менял долары по 8,20, в конце по 8,50. [b]На 850 лир можно больше купить чем на 820.
Вы это расскажите кому-то другому. Есть разные группы товаров, с разной ценовой политикой. Есть сезонные товары, которые нужно распродать за любую цену, а есть базовые. Напомню, Турция страна ИМПОРТЕР, то есть, для покупки импорта нужна валюта, иначе никак. А при её подорожании подорожает всё. От импортного сырья, до товаров. Это законы бизнеса, которые "не понимает" только местный "инвестор". Но он тут на работе, и у него другие цели и задачи. Сегодня курс уже 9.5. С февраля лира потеряла уже 40%. 40% за пол.года! Так что жизнь в Турции становится только лучше и богаче... Правда миллионы турок уже пакуют чемоданы дабы свалить оттуда. Жизнь дорожает и ближайшее время там всякое может быть... https://www.youtube.com/watch?v=Zw-ubVQUbI8
Приехали друзья продавать свою квартиру в Турции. Но сначала надо выселить сопротивляющихся квартирантов. Что происходит с недвижимостью после аренды. Как формируются цены на жилье. Шикарная квартира за копейки.
Мизантрóп написав:Приехали друзья продавать свою квартиру в Турции. Но сначала надо выселить сопротивляющихся квартирантов. Что происходит с недвижимостью после аренды. Как формируются цены на жилье. Шикарная квартира за копейки.
16:20
Типичный случай для Анталии по рассказам бывалых. Вот например опыт некой Ольги, описанный на одном из форумов:
"Доброе время суток.Ситуация ужас,нужен совет очень.Вкратце: Мы купили квартиру в Анталии(кредит),квартирант бывшего хозяина слёзно просил месяц на поиск квартиры,риелтор наш подтверждал что никаких проблем не будет.Мы согласились (идиоты),а после сделки квартирант заявил ,что съезжать ему некуда,на поиск квартиры уйдёт месяца 3,не меньше.И платить он нам не будет.Риелтор в шоке,мы тоже.Нотариально уведомили о расторжении договора.
Дальше закрутилось ,муж перенес тяжелую операцию на сердце,реабилитация и т.п.Сидеть в Анталии и заниматься судами возможности не было.По телефону квартирант все кормил завтраками.В феврале наконец сказал,что он нашёл квартиру и сьезжает,но ключ отдаст только лично .В общем,сейчас муж выехал в Анталию,а в нашей квартире так и живёт товарищ турок с супругой.И сьезжать не собирается.Несёт бред о том что мы ему на переезд денег дать должны и т.п.Айдат за год не оплачивался ни разу.
Я не пойму,что делать,с финансами беда,т.к плачу кредит ,лечение,дети .В квартире уже год без всяких договоров с нами,безвозмездно живёт не пойми кто.Кто сталкивался с похожей ситуацией,подскажите,как поступить,с чего начать?Реально ли как-то освободить квартиру до суда?Поможет ли полиция?Сколько примерно будет по стоимости и по времени суд?Извините,если сумбурно,но эмоции через край."
ОТСЮДА ВЫВОД - ВЛОЖЕННЫЕ ДЕНЬГИ В ТУРЕЦКУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ - ЭТО ХУДШАЯ ИЗ ВОЗМОЖНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 23 жов, 2021 08:07, всього редагувалось 1 раз.
Мизантрóп написав:Приехали друзья продавать свою квартиру в Турции. Но сначала надо выселить сопротивляющихся квартирантов. Что происходит с недвижимостью после аренды. Как формируются цены на жилье. Шикарная квартира за копейки.
16:20
112 тыс. Евро - это конечно очень дешево - в Киеве за такие деньги можно претендовать на 1-комнатный новострой, а тут 6 комнат, инфрастуктура комплекса, виды. Интересно, договор по аренде в Турции подписывается? Прописываются там условия - проживания животных, возмещение ущерба ремонту итд?
Куда нужно было вкладывать нахомяченное бабло? (обзор рынка недвижимости Европы)
На этой ветке всего 3 человека дают регулярные актуальные советы - и не просто советы - а делятся собственным опытом, куда как по чем и зачем стоит инвестировать. Приятно отметить, что рейтинг ветки постоянно повышают неудачники в инвестициях - это здорово, так как они показывают, к чему приводят грубые непростительные фатальные ОШИБКИ в инвестициях.
Итак: 1. Согласно данным Европейского статистического управления (Евростат), Турция была страной с самым высоким ростом цен на жилье в Европе за последний год. О том, что стоит инвестировать именно в недвижимость Турции, автор строк пишет регулярно с апреля 2018 (!!!!!) года. Регулярно - с сентября 2018 (!!!) работает толпа дезинформаторов.
2. Со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года цены на жилье в Турции выросли на 29,2 процента. Для сравнения: этот показатель составлял 7,3 процента в среднем по Европейскому союзу и 6,8 процента в зоне евро.
3. Согласно сообщению Евростат, Эстония является страной с самым высоким ростом цен после Турции среди 30 европейских стран с показателем в 16,1%. Ну и покажите мне, у кого хватило ума инвестировать в недвижимость Эстонии????
4. Третье и четвертое места: Дания с 15,6% и Чехия с 14,5%. Ну и покажите мне, у кого хватило ума инвестировать в недвижимость Дании и Чехии????
5. В Германии, одной из крупнейших экономик Европы, цены на жилье выросли на 10,9 процента. По моим данным гораздо выше - ибо приведен средний показатель по Германии. 27 ноября ко мне в гости прилетают люди из Дюссельдорфа - попытаюсь помочь им купить квартиру в Анталии. А знаете, как у них возникла идея - кинулись купить что-то в Дюссельдорфе или в Берлине - а цены от 6000 до 10 000 евро за кв. м. За сумму в 260 000 евро - сказали не могут купить вообще ничего. Разве что хатку в деревне. Нормальная квартира в Дюссельдорфе или в Берлине - обмацали десятки - 500 000 евро. Ну вот, а за тысяч 70 - 75 евро купят не коридор квартиры в Дюссельдорфе, а полноценную нормальную готовую квартиру с одними из самых низких в Европе тарифов на обслуживание - деже смешно сказать - квартплата 100/11,15=8,7 (восемь целых семь десятых) евро в месяц. По цене двух трамвайных билетов в Дюссельдорфе...
6. Темпы роста во Франции составили 5,7 процента. Что тут сказать: сват и сваха сделали умно, купив в прошлом году скромный двухэтажный домик за 140 000 евро в кредит на 24 года...
7. Из 30 стран единственной страной, где упали цены на жилье, был Кипр с МИНУС 4,9%. Кроме того, самый низкий рост был отмечен в Италии - 0,4 процента и Англии - 2,7 процента. Цены на жилье выросли на 3 процента в Румынии и на 3,3 процента в Испании. https://ec.europa.eu/eurostat/statistic ... owth_rates Удачных инвестиций! Мне нравится, как Вас, форумчане, околпачивают горе-инвесторы.
BIGor написав:Интересно, договор по аренде в Турции подписывается? Прописываются там условия - проживания животных, возмещение ущерба ремонту итд?
Безусловно подписывается. Как правило, это СТАНДАРТНЫЙ бланк, разработанный Государственным кадастровым центром. Там есть есто для того, чтобы внести пару пунктов особых условий. Договор аренды обязательно заверяется нотариально, если впоследствии на его основании арендатор планирует подать Заявление на предоставление ВНЖ. Из особенностей, непривычных для Украины: - арендодатель ОБЯЗАН за месяц до истечения срока аренды уведомить арендатора в письменном виде - причем это уведомление должно быть завершено нотариально - о том, что он считает Договор аренды законченным и арендатор - согласно Договору - обязан освободить квартиру. Если такое Уведомление не последовало - Договор аренды считается автоматически продленным еще на 1 год. - арендатор на основании Договора аренды самостоятельно оформляет лицевые счта на электроэнергию, водопоставку и газ. Арендодатель не несет никакой ответственности (!!!) за возможные долги. В случае неоплаты за поставленные услуги электроэнергия, вода и газ отключаются без предупреждения в течение 10-20 суток (электроэнергия - 10 суток, вода - 20) после даты, когда выставлен счет. Долг покрывается за счет внесенного арендатором депозита компаниям-поставщикам. - арендодатель не имеет права без согласия арендатора посетить квартиру. - залой обычно равен арендной платы за месяц, но может составлять и 2 суммы. - посредник обычно берет 1 арендную плату себе за услуги. - ежегодно публикуются официально утвержденный КМ Турции уровень инфляции - один раз в год арендодатель может (но не обязан) поднять сумму арендной платы на этот официально утвержденный процент. Арендодатель ОБЯЗАН согласиться и платить выше. Если не согласен - Договор расторгается. Работает специальная служба по выселению нерадивых арендаторов. - в Турции - в отличие от Украины - достаточно редко содержат собак/кошек в квартирах - потому этот вопрос не есть актуальным. Как правило, собак в квартирах содержат исключительно иностранцы, а они в 99% случаев имеют свои квартиры.