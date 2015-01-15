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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 335336337338
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Отлично проХфессор 👍...Тема НЕВИДИМОЙ службы по выселению нерадивых квартирантов, а самое главное собак/кошечек в арендных квартирах раскрыта.

P.S. История Ольгы имеет продолжение:
" И снова я.Муж был в Анталии,общался с горе-квартирантом.Сьезжать он не хочет,а если через суд выселим ,обещал перед выездом разбомбить всю квартиру .Нашли юриста,запускаем процесс,будем посмотреть.Всем спасибо за участие,по окончании эпопеи отпишусь.Вдруг кому то пригодится. "
Востаннє редагувалось roberto dark в Суб 23 жов, 2021 10:59, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 10:58

Да, так уж сложилось на форуме: житель пустыни в Израиле конечно, знает все лучше про ту страну, в которой НИКОГДА в жизни не был.
Ах, наследие его фатальной ошибки года 2019 в области недвижимости...
Так забавно как они бесятся...

  akurt написав:Удачных инвестиций! Мне нравится, как Вас, форумчане, околпачивают горе-инвесторы.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 23 жов, 2021 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:07

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Там же на форуме владелец агентства недвижимости в Анталии написал ( в отличии от бреда нашего проХфессора) ОЧЕНЬ КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ :
" Через суд самих квартирантов выселить сложно. Суды длятся в Турции долго. Может пол года,может и больше. Вопрос непростой в плане судебного делопроизводства,по закону должен быть договор об аренде,ежемесячный платеж должен фиксироваться банковской платежкой например=налоги надо платить,страховать надо жилье итд итп "нюансы" имеются,которые не соблюдают большинство арендодателей...

Итого,при разбирательстве государство может выкатить нехилый счет хозяину квартиры...начиная с неуплаты налогов с немаленькими штрафами
плюс,по закону не можешь выкинуть человека на улицу,опять судебное делопроизводство. Суд должен постановить сроки в течении которого арендатор должен свалить,а все расходы по судебному разбирательству будут висеть на хозяине квартиры.."
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:12

Роберто, на рынке сдачи жилья в аренду действуют то же правило, что и на рынке недвижимости:
"Думать надо головОМ, а не ногОМ".
Если у вас НЕ получается, и не может получиться, это никак НЕ значит, что не получается у форумчан: тему правильного подбора арендатора уже не раз освещали на этом форуме.
Там есть много "секретов". Судят возможного арендатора и по стоптанным туфлям, и по марке авто.
Мне не дадут соврать форумчнане: главное - платежеспроможність, акуратність та безумовне виконання Договору оренди.

Раз уж Вы в Шаббат нарушаете одну из главных заповедей иудаизма: НЕ ПИСАТЬ, то напишите для форумчан условия съема Вами в аренду квартиры в Израиле. Ну и про проблемные случаи...
Думаю, будет всем интересно.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:21

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

А смысл писать про Израиль тем, которые никогда в Израиле не были и не будут.)) Как там депозит В ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ лучше расскажи. Курс сегодня 9.60 уже кстати. Калькулятор есть посчитать убытки?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 11:39

Смысл большой и даже огромный:
1) во-первых, есть вероятность, что кто-то из самых активных специалистов по недвижимости за рубежом, КОТОРЫЕ ЛИБО НИКОГДА В жизни НЕ БЫЛИ НЕ ТОЛЬКО В ИЗРАИЛЕ, но и в других странах, либо никогда в жизни не пытались вложить в надвигу в той стране, где на сегодня получился наибольший профит, решат послушать Ваш весенний совет в вложить в фундамент свободные 300 000$. Потом сдавать в Израиле чудную квартиру репатриантам.
2) кто-то из форумчан послушает Ваш летний совет вложиться в пустынный треугольник в Израиле (не выговариваю на иврите название, Вы уж простите).
3) кто-то прочитает Ваш последний пост и расценит, как реально гениальный и логичный: как можно в Шаббат писать писать и писать про ту страну, в которой никогда не был, но так жестко и непоправимо (!) лоханулся летом 2019 и потом осенью 2019.

Про то, насколько здорово это: курс 9,60 третий раз объяснять не буду. Уже двоим объяснил, успокоились.
Прогноз на ближайшее время: 9,80-10,60 лиры за 1$.
И это настоящая сказка для иностранца, имеющего доход в долларах/евро/гривне.
Ну не понимаете и Вы тоже, то кто Вам доХтур?
akurt
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