Додано: Суб 23 жов, 2021 11:39

Смысл большой и даже огромный:

1) во-первых, есть вероятность, что кто-то из самых активных специалистов по недвижимости за рубежом, КОТОРЫЕ ЛИБО НИКОГДА В жизни НЕ БЫЛИ НЕ ТОЛЬКО В ИЗРАИЛЕ, но и в других странах, либо никогда в жизни не пытались вложить в надвигу в той стране, где на сегодня получился наибольший профит, решат послушать Ваш весенний совет в вложить в фундамент свободные 300 000$. Потом сдавать в Израиле чудную квартиру репатриантам.

2) кто-то из форумчан послушает Ваш летний совет вложиться в пустынный треугольник в Израиле (не выговариваю на иврите название, Вы уж простите).

3) кто-то прочитает Ваш последний пост и расценит, как реально гениальный и логичный: как можно в Шаббат писать писать и писать про ту страну, в которой никогда не был, но так жестко и непоправимо (!) лоханулся летом 2019 и потом осенью 2019.



Про то, насколько здорово это: курс 9,60 третий раз объяснять не буду. Уже двоим объяснил, успокоились.

Прогноз на ближайшее время: 9,80-10,60 лиры за 1$.

И это настоящая сказка для иностранца, имеющего доход в долларах/евро/гривне.

Ну не понимаете и Вы тоже, то кто Вам доХтур?