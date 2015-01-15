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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 23 жов, 2021 10:55
Отлично проХфессор 👍...Тема НЕВИДИМОЙ службы по выселению нерадивых квартирантов, а самое главное собак/кошечек в арендных квартирах раскрыта.
P.S. История Ольгы имеет продолжение:
" И снова я.Муж был в Анталии,общался с горе-квартирантом.Сьезжать он не хочет,а если через суд выселим ,обещал перед выездом разбомбить всю квартиру .Нашли юриста,запускаем процесс,будем посмотреть.Всем спасибо за участие,по окончании эпопеи отпишусь.Вдруг кому то пригодится. "
Востаннє редагувалось roberto dark
в Суб 23 жов, 2021 10:59, всього редагувалось 2 разів.
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roberto dark
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Додано: Суб 23 жов, 2021 10:58
Да, так уж сложилось на форуме: житель пустыни в Израиле конечно, знает все лучше про ту страну, в которой НИКОГДА в жизни не был.
Ах, наследие его фатальной ошибки года 2019 в области недвижимости...Так забавно как они бесятся...
akurt написав:
Удачных инвестиций! Мне нравится, как Вас, форумчане, околпачивают горе-инвесторы.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 23 жов, 2021 11:08, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Додано: Суб 23 жов, 2021 11:07
Там же на форуме владелец агентства недвижимости в Анталии написал ( в отличии от бреда нашего проХфессора) ОЧЕНЬ КОМПЕТЕНТНЫЙ ОТВЕТ :
" Через суд самих квартирантов выселить сложно. Суды длятся в Турции долго. Может пол года,может и больше. Вопрос непростой в плане судебного делопроизводства,по закону должен быть договор об аренде,ежемесячный платеж должен фиксироваться банковской платежкой например=налоги надо платить,страховать надо жилье итд итп "нюансы" имеются,которые не соблюдают большинство арендодателей...
Итого,при разбирательстве государство может выкатить нехилый счет хозяину квартиры...начиная с неуплаты налогов с немаленькими штрафами
плюс,по закону не можешь выкинуть человека на улицу,опять судебное делопроизводство. Суд должен постановить сроки в течении которого арендатор должен свалить,а все расходы по судебному разбирательству будут висеть на хозяине квартиры.."
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roberto dark
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Додано: Суб 23 жов, 2021 11:12
Роберто, на рынке сдачи жилья в аренду действуют то же правило, что и на рынке недвижимости:
"Думать надо головОМ, а не ногОМ".
Если у вас НЕ получается, и не может получиться, это никак НЕ значит, что не получается у форумчан: тему правильного подбора арендатора уже не раз освещали на этом форуме.
Там есть много "секретов". Судят возможного арендатора и по стоптанным туфлям, и по марке авто.
Мне не дадут соврать форумчнане: главное - платежеспроможність, акуратність та безумовне виконання Договору оренди.
Раз уж Вы в Шаббат нарушаете одну из главных заповедей иудаизма: НЕ ПИСАТЬ, то напишите для форумчан условия съема Вами в аренду квартиры в Израиле. Ну и про проблемные случаи...
Думаю, будет всем интересно.
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akurt
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Додано: Суб 23 жов, 2021 11:21
А смысл писать про Израиль тем, которые никогда в Израиле не были и не будут.)) Как там депозит В ТУРЕЦКИХ ЛИРАХ лучше расскажи. Курс сегодня 9.60 уже кстати. Калькулятор есть посчитать убытки?
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roberto dark
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Додано: Суб 23 жов, 2021 11:39
Роберто, я Вас понимаю: так жестко и непоправимо (!) лоханулся летом 2019, потом осенью 2019 и полулозануться в 2020 - и все это в недвижимости - даже якут во время праздника Ысыах писал бы и писал бы про Турцию.
Про то, насколько здорово это: курс 9,60 третий раз объяснять не буду. Уже двоим объяснил, успокоились.
Прогноз на ближайшее время: 9,80-10,60 лиры за 1$.
И это настоящая сказка для иностранца, имеющего доход в долларах/евро/гривне.
Ну не понимаете и Вы тоже, то кто Вам доХтур?
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 23 жов, 2021 13:04, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:00
Низкий курс лиры выгоден именно ИНОСТРАННЫМ ТУРИСТАМ, но никак не местным иностранным ДЕПОЗИТЧИКАМ, живущим на ВНЖ в Турции, НА ДОХОД ОТ ДЕПОЗИТА В ЛИРАХ!!! Если я приеду в Турцию в отель 5*, то мне чем доллар дороже, а экономика в Турции хуже, тем ЛУЧШЕ))
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roberto dark
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:16
Роберто, а слабО рассказать форумчанам, как это плохо, когда за нахомяченный доллар дают 9,60 лиры, и как хорошо, когда дают за тот же нахомяченный доллар 26,2 гривны? А к Новому году - по прогнозу - 25,00.
Начните с простых примеров:
- инвесторы в недвижимость Анталии, которые по вашей версии страдают и рыдают, утром могли заправиться бензином А95 по 7,94 лиры или по (7,94/9,60)*26,20=21,75 гривны, но заправятся на British Petroleum по (8,14/9,60)*26.20=22.20 гривны.
- форумчанин, который инвестировал по вашему примеру в брошенный недострой в одном из малых городов одного из районов Киевской области поедет заправляться сейчас якобы бензином А95 по 33.20, а не якобы бензином по 35,95 гривны.
И я послушаю.
Из Израиля то хорошо видно в направлении Анталия-Киев.
Направление одно и что забавно, и результат один: и в Анталии, и под Киевом вы опростофилились на славу - всем ребятам антипример!
Люди будут знать, что такое думать ногОМ, и не думать головОМ.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 23 жов, 2021 13:26, всього редагувалось 1 раз.
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akurt
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:25
Я сейчас на 🌴 пляже, неудобно писать. Как касается ВЫГОДА ОТ высокого курса доллара - депозитчика в ЛИРАХ, и НЕ ИМЕЮЩЕГО ( ЖОДНОГО ЩОМІСЯЧНОГО ВАЛЮТНОГО ПРИБУТКУ З УКРАЇНИ, НА ВІДМІНУ ВІД МЕНЕ) никак не пойму?
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roberto dark
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Додано: Суб 23 жов, 2021 13:32
Неймовірно приємно, лежачі на пляжі піісля того, як поплавав з маскою та ластами, дивитися, як бідкається та стрибає ізраїльтянин.
Чудовий порадник-інвестор!
Старається добряче!
Хто буде так інвестувати, як він (перехрестимося, от же ж Господь наказав), теж буде кричати гучніше за якута під час найважливішого для якута свята Ысыах.
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akurt
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