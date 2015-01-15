Додано: Суб 23 жов, 2021 10:58

про ту страну, в которой НИКОГДА в жизни не был.

akurt написав: Удачных инвестиций! Мне нравится, как Вас, форумчане, околпачивают горе-инвесторы. Удачных инвестиций!

Да, так уж сложилось на форуме: житель пустыни в Израиле конечно, знает все лучшеАх, наследие его фатальной ошибки года 2019 в области недвижимости...