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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 336337338339
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:26

  roberto dark написав:Море я вам скажу чудове(+26), а головне таке прозоре, що й маски не потрібно бо дно видно метрів на 10 . Не знаю як там в Анталії купаються з медузами та кусючими "нитками", але у нас просто супер. Тут офіціантка принесла смачненьке , та свіженьке манго ( мого улюбленого пізнього сорту). Тому відпишуся бідному та нещасному турецькому інвештору пізніше...

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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 18:46

А вы Мизантроп слышали про акуительную новость из Турецкого "рая" ? Даже у нас израильские сайты дружно взорвались от того, что любимый президент акурта РАЗБУШЕВАЛСЯ и объявил персонами нон грата "наглых" послов десяти стран -

23 ОКТЯБРЯ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил Министерству иностранных дел выдворить послов 10 государств : Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США.
https://www.9tv.co.il/item/35524

"Прекрасная" новость для инвеШторов и депозитчиков из Турции. Плачь акурт, плачь...А вы друзья делайте выводы, как вкладываться НЕ В ТУ СТРАНУ.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:15

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:А вы Мизантроп слышали про акуительную новость из Турецкого "рая" ?
пока кемарил -по IPTV одним ухом слыхал.
Воистину Рай на Земле :D
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:31

roberto dark бат-ям наверно.
в турции ,в мармарисе ,не хуже, тежи 25, а в анталии итого больше.( но в израиле дороже значительно,но мне лично израиль больше нравится все равно)Зображення
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:36

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:Со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года цены на жилье в Турции выросли на 29,2 процента.

в лирах?
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:36

roberto dark подчеркну,мне Израиль больше нравится(особенно Хайфа),но в Турции сейчас в связи с девальвацией лиры для иностранцев коммунизм построили- масло оливковое 25 лир ( 70 грн) литр, белый гранат-самый дорогой и вкусный 4 лиры (12 грн) и все остальное примерно так же
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 19:44

  Прохожий написав:
  akurt написав:Со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года цены на жилье в Турции выросли на 29,2 процента.

в лирах?


Вот именно, что В ЛИРАХ, и этот факт уже обсуждали и доказывали много раз, но у акурта сломался "калкулатор" и продолжает читать мантру про +29% роста турецкой недвижимости .

P.S С другой стороны если считать эквивалентно килограммов турецких помидоров и апельсинов, то может и правда рост таки есть :lol:
roberto dark
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