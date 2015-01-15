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roberto dark написав:Море я вам скажу чудове(+26), а головне таке прозоре, що й маски не потрібно бо дно видно метрів на 10 . Не знаю як там в Анталії купаються з медузами та кусючими "нитками", але у нас просто супер. Тут офіціантка принесла смачненьке , та свіженьке манго ( мого улюбленого пізнього сорту). Тому відпишуся бідному та нещасному турецькому інвештору пізніше...
А вы Мизантроп слышали про акуительную новость из Турецкого "рая" ? Даже у нас израильские сайты дружно взорвались от того, что любимый президент акурта РАЗБУШЕВАЛСЯ и объявил персонами нон грата "наглых" послов десяти стран -
23 ОКТЯБРЯ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил Министерству иностранных дел выдворить послов 10 государств : Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. https://www.9tv.co.il/item/35524
"Прекрасная" новость для инвеШторов и депозитчиков из Турции. Плачь акурт, плачь...А вы друзья делайте выводы, как вкладываться НЕ В ТУ СТРАНУ.
roberto dark подчеркну,мне Израиль больше нравится(особенно Хайфа),но в Турции сейчас в связи с девальвацией лиры для иностранцев коммунизм построили- масло оливковое 25 лир ( 70 грн) литр, белый гранат-самый дорогой и вкусный 4 лиры (12 грн) и все остальное примерно так же