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roberto dark написав:Море я вам скажу чудове(+26), а головне таке прозоре, що й маски не потрібно бо дно видно метрів на 10 . Не знаю як там в Анталії купаються з медузами та кусючими "нитками", але у нас просто супер. Тут офіціантка принесла смачненьке , та свіженьке манго ( мого улюбленого пізнього сорту). Тому відпишуся бідному та нещасному турецькому інвештору пізніше...
А вы Мизантроп слышали про акуительную новость из Турецкого "рая" ? Даже у нас израильские сайты дружно взорвались от того, что любимый президент акурта РАЗБУШЕВАЛСЯ и объявил персонами нон грата "наглых" послов десяти стран -
23 ОКТЯБРЯ президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поручил Министерству иностранных дел выдворить послов 10 государств : Канады, Франции, Финляндии, Дании, Германии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Швеции и США. https://www.9tv.co.il/item/35524
"Прекрасная" новость для инвеШторов и депозитчиков из Турции. Плачь акурт, плачь...А вы друзья делайте выводы, как вкладываться НЕ В ТУ СТРАНУ.
roberto dark подчеркну,мне Израиль больше нравится(особенно Хайфа),но в Турции сейчас в связи с девальвацией лиры для иностранцев коммунизм построили- масло оливковое 25 лир ( 70 грн) литр, белый гранат-самый дорогой и вкусный 4 лиры (12 грн) и все остальное примерно так же
stellassvitonline написав:roberto dark подчеркну,мне Израиль больше нравится(особенно Хайфа),но в Турции сейчас в связи с девальвацией лиры для иностранцев коммунизм построили- масло оливковое 25 лир ( 70 грн) литр, белый гранат-самый дорогой и вкусный 4 лиры (12 грн) и все остальное примерно так же
"Коммунизм" там только начинается, ибо пик экономического кризиса ещё впереди. Также не забывайте и его побочные эффекты - бедность, безработица, галопирующая девальвация местной валюты и т.д ( смотрим Венесуэлу). Первых кого будут там грабить, а со временем и дадут "пинка под жопу" - это такие как акурт и ему подобные.
P s. Смотря на ваше фото, песочным, в Мармарисе пляж назвать вряд ли можно, особено человеку который видел каким он должен быть НА САМОМ ДЕЛЕ. Выглядит как засохшее болото...
stellassvitonline написав:roberto dark бат-ям наверно. в турции ,в мармарисе ,не хуже, тежи 25, а в анталии итого больше.( но в израиле дороже значительно,но мне лично израиль больше нравится все равно)
roberto dark это на любителя .конечно.(в Израиле я вообще пляжей хороших я так и не припомню, потому что везде волны сильные) но олудениз .ичмелер лучшие пляжи. которые я видел . а насчет курса. в прошлом году в это же время я был в Бодруме ,курс долл-лира 8 с копейками .сейчас через год 9 с копейками. цены в лирах практически не выросли(ну разве что на плавание с дельфинами-там к евро привязка жестко). Турция классная страна - одна проблема - турки - немного противные рожи, но всяко лучше арабов.