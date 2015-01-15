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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 337338339340
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:11

  Прохожий написав:
  akurt написав:Со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года цены на жилье в Турции выросли на 29,2 процента.

в лирах?

Я думаю, в Евростат сидят специалисты, которые НЕ делают расчеты в Турции в лирах, в Болгарии в левах, в Румынии в леях, в Германии в евро и все это сводят в одну таблицу.
В турецких лирах цены выросли примерно в 2-3 раза.
Например, квартиры, который куплены "нашими" в 2017-2020 годах за 170 000 - 200 000 лир, сейчас могут быть проданы за 750 000 - 800 000 лир. Конечно, и евро тогда стоил по-другому - я привел данные чисто как ответ на Ваш вопрос - в лирах или не в лирах и что в лирах происходит.
Тут на форуме бесятся не по-децки два суперинвестора в недвигу Турции - лоханулись очень круто - в декаре-январе могли взять 1+1 за 230 000 лир (тогда это было - чисто по памяти - 28 000 долларов - новое под ключ) - я об этом варианте писал на другой ветке - сейчас такие квартиры и там же по 460 000 лир. А это не 33 000 долларов...

Но на форуме есть и умные люди: в середине декабря прилетел на неделю один из форумчан - мы встретились один раз на Набережной - покатал его немного по Анталии - тот без всякого моего участия и помощи (хотя приглашал настойчиво, я помог только советами по телефону) именно в декабре 2020 взял 2 квартиры:
- одну для себя любимого за ХХ ХХХ евро; в очень крутом комплексе. Новая.
- вторую попроще - чисто под сдачу - за (ХХ ХХХ)/2.
Так очень очень очень угадал. Даже не угадал, а трезво и умно человек мыслил.
Еще было бы лучше, если бы взял за лиры... Но застройщик тоже чем-то думал...
Прикольно, но - кажется - в мае он прилетал опять делать уже 100% оплату, так вторую квартиру у него Застройщик предлагал ВЫкупить с профитом то-ли 5 000 евро, то ли 10 000 евро.
Не знаю, какое он принял решение - я предлагал взять профит +10 000 евро - и перекреститься.
Если меня не послушал - то наверное ОЧЕНЬ угадал.
В июле на 3 месяца прилетели приятели с кучей бабла налом хотели взять квартиру 1+1 под сдачу в Алании - так им варианты меньше, чем за 120 000 долларов, не показывали... Не было вариантов дешевле... Это при том, что прошлом году в Алании можно было более-менее легко взять такую квартиру за 40 000 долларов...
Не купили, улетели в Украину...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 23 жов, 2021 22:23, всього редагувалось 1 раз.
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