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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 337338339340
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:11

  Прохожий написав:
  akurt написав:Со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года цены на жилье в Турции выросли на 29,2 процента.

в лирах?

Я думаю, в Евростат сидят специалисты, которые НЕ делают расчеты в Турции в лирах, в Болгарии в левах, в Румынии в леях, в Германии в евро и все это сводят в одну таблицу.

В турецких лирах цены выросли примерно в 2-3 раза за последний год-полтора.
В редких случаях вижу, что перекупщики добавили к цене новеньких квартир только 100 000 лир (примерно 10 000 евро) к цене Застройщика - я знаю потому, что давал весной на этой форуме обзор интересных вариантов - в новостройках - были цены на 1+1 по 415 000 - 425 000 лир. Сейчас видел их же у других продаванов по 535 000... Ха! Сейчас специально проверил - уже нет на сайте объявлений этого варианта...
Очень умно, "накрутка" небольшая: "Легкие деньги".
100 000 лир на одной квартире - год вперед можно пить шампанское и закусывать только черной икрой.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 23 жов, 2021 22:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:54

Акурту язиком брехати як по воді сракою плескати!

Он сказал : Я ДУМАЮ.. " И тут Остапа понесло.."))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:59

Важко Вам, пане Роберто, розумію... При такому розумі - та так... Прямо біда...
Але добре, що Ви точно визначили ворога всіх ваших численних невдач в нерухомості - то "Турецька республіка" - "Türkiye Cumhuriyeti".
Можливо, колись заробите 100 (сто) шекелів на авіаквиток та відвідаєте.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 23:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Можливо й зароблю..Я вас навіть на пляжі пивом пригощу, якщо зустріну))
roberto dark
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