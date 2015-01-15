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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Суб 23 жов, 2021 22:11
Прохожий написав: akurt написав:
Со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года цены на жилье в Турции выросли на 29,2 процента.
в лирах?
Я думаю, в Евростат сидят специалисты, которые НЕ делают расчеты в Турции в лирах, в Болгарии в левах, в Румынии в леях, в Германии в евро и все это сводят в одну таблицу
.
В турецких лирах цены выросли примерно в 2-3 раза за последний год-полтора.
В редких случаях вижу, что перекупщики добавили к цене новеньких квартир только 100 000 лир (примерно 10 000 евро) к цене Застройщика - я знаю потому, что давал весной на этой форуме обзор интересных вариантов - в новостройках - были цены на 1+1 по 415 000 - 425 000 лир. Сейчас видел их же у других продаванов по 535 000... Ха! Сейчас специально проверил - уже нет на сайте объявлений этого варианта...
Очень умно, "накрутка" небольшая: "Легкие деньги
".
100 000 лир на одной квартире - год вперед можно пить шампанское и закусывать только черной икрой.
Востаннє редагувалось akurt
в Суб 23 жов, 2021 22:55, всього редагувалось 2 разів.
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akurt
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Додано: Суб 23 жов, 2021 22:54
Он сказал : Я ДУМАЮ.. " И тут Остапа понесло.."))
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roberto dark
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Додано: Суб 23 жов, 2021 22:59
Гадаю, численні думки та поради в галузі інвестицій рана Роберто, який за останні три роки втратив все за рахунок невдалих нерозумних інвестицій, допоможуть форумчанам не робити помилок.
Востаннє редагувалось akurt
в Нед 24 жов, 2021 05:38, всього редагувалось 2 разів.
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akurt
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Додано: Нед 24 жов, 2021 10:52
roberto dark написав:Найкраща порада, яку я можу дати форумчанам - ЦЕ РОБИТИ ВСЕ НАВПАКИ ТОМУ, ЩО РАДИТЬ І РОБИТЬ САМ АКУРТ.
ЦЕ ВЕЛИЧЕЗНЕ ЩАСТЯ, ЩО Є ТАКІ ПОРАДНИКИ, ЯКІ ПРИНЕСЛИ СЕБЕ У ЖЕРТВУ, РАДИ ТОГО, ЩОБ УСІМ ПОКАЗАТИ - ЯК НЕ ТРЕБА НАСПРАВДІ ІНВЕСТУВАТИ
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грабли))
сначала у них была первая пенсионная инвештиция в Крым
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Мизантрóп
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Додано: Нед 24 жов, 2021 11:22
Мизантрóп написав: roberto dark написав:Найкраща порада, яку я можу дати форумчанам - ЦЕ РОБИТИ ВСЕ НАВПАКИ ТОМУ, ЩО РАДИТЬ І РОБИТЬ САМ АКУРТ.
ЦЕ ВЕЛИЧЕЗНЕ ЩАСТЯ, ЩО Є ТАКІ ПОРАДНИКИ, ЯКІ ПРИНЕСЛИ СЕБЕ У ЖЕРТВУ, РАДИ ТОГО, ЩОБ УСІМ ПОКАЗАТИ - ЯК НЕ ТРЕБА НАСПРАВДІ ІНВЕСТУВАТИ
.
грабли))
сначала у них была первая пенсионная инвештиция в Крым
Я и не сомневался, что он у нас ОООЧЕНЬ опытный инвеШтор. Вложился в своё время значит в "золотую землю" и помахал ей ручкой. Печально акурт.. Но жизнь она такая штука..Не справедливая..
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roberto dark
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