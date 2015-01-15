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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 337338339340
Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:11

  Прохожий написав:
  akurt написав:Со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года цены на жилье в Турции выросли на 29,2 процента.

в лирах?

Я думаю, в Евростат сидят специалисты, которые НЕ делают расчеты в Турции в лирах, в Болгарии в левах, в Румынии в леях, в Германии в евро и все это сводят в одну таблицу.

В турецких лирах цены выросли примерно в 2-3 раза за последний год-полтора.
В редких случаях вижу, что перекупщики добавили к цене новеньких квартир только 100 000 лир (примерно 10 000 евро) к цене Застройщика - я знаю потому, что давал весной на этой форуме обзор интересных вариантов - в новостройках - были цены на 1+1 по 415 000 - 425 000 лир. Сейчас видел их же у других продаванов по 535 000... Ха! Сейчас специально проверил - уже нет на сайте объявлений этого варианта...
Очень умно, "накрутка" небольшая: "Легкие деньги".
100 000 лир на одной квартире - год вперед можно пить шампанское и закусывать только черной икрой.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 23 жов, 2021 22:55, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:54

Акурту язиком брехати як по воді сракою плескати!

Он сказал : Я ДУМАЮ.. " И тут Остапа понесло.."))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Суб 23 жов, 2021 22:59

Гадаю, численні думки та поради в галузі інвестицій рана Роберто, який за останні три роки втратив все за рахунок невдалих нерозумних інвестицій, допоможуть форумчанам не робити помилок.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 24 жов, 2021 05:38, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 10:52

  roberto dark написав:Найкраща порада, яку я можу дати форумчанам - ЦЕ РОБИТИ ВСЕ НАВПАКИ ТОМУ, ЩО РАДИТЬ І РОБИТЬ САМ АКУРТ.

ЦЕ ВЕЛИЧЕЗНЕ ЩАСТЯ, ЩО Є ТАКІ ПОРАДНИКИ, ЯКІ ПРИНЕСЛИ СЕБЕ У ЖЕРТВУ, РАДИ ТОГО, ЩОБ УСІМ ПОКАЗАТИ - ЯК НЕ ТРЕБА НАСПРАВДІ ІНВЕСТУВАТИ .

грабли))
сначала у них была первая пенсионная инвештиция в Крым
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 11:22

  Мизантрóп написав:
  roberto dark написав:Найкраща порада, яку я можу дати форумчанам - ЦЕ РОБИТИ ВСЕ НАВПАКИ ТОМУ, ЩО РАДИТЬ І РОБИТЬ САМ АКУРТ.

ЦЕ ВЕЛИЧЕЗНЕ ЩАСТЯ, ЩО Є ТАКІ ПОРАДНИКИ, ЯКІ ПРИНЕСЛИ СЕБЕ У ЖЕРТВУ, РАДИ ТОГО, ЩОБ УСІМ ПОКАЗАТИ - ЯК НЕ ТРЕБА НАСПРАВДІ ІНВЕСТУВАТИ .

грабли))
сначала у них была первая пенсионная инвештиция в Крым


Я и не сомневался, что он у нас ОООЧЕНЬ опытный инвеШтор. Вложился в своё время значит в "золотую землю" и помахал ей ручкой. Печально акурт.. Но жизнь она такая штука..Не справедливая.. :cry:

P.s. Мне вот любопытно Мизантроп. Вы после продолжительного чтения веток про заграничную недвижимость с участием акурта, на этом форуме, КОМЕДИИ ещё смотрите или АНЕКДОТЫ читаете?
roberto dark
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 15:45

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  akurt написав:7. Из 30 стран единственной страной, где упали цены на жилье, был Кипр с МИНУС 4,9%. Кроме того, самый низкий рост был отмечен в Италии - 0,4 процента и Англии - 2,7 процента. Цены на жилье выросли на 3 процента в Румынии и на 3,3 процента в Испании.

чейнж_пм лоханувся із Манчестером, не вірю!
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 16:51

  BIGor написав:
  RTC12 написав:
  BIGor написав:Наконец то в следующем году смогу себе позволить 5* отель.

Думал что только один пан Акурт не понимает связи девальвации нац. валюты, с уровнем жизни местного населения, ценами на товары и на все местные услуги....
Лучше тогда в Венесуэлу, там за пол доллара уже дают 1 млн. местных боливаров....
Сразу станете миллиардером и будете жировать всю оставшуюся жизнь... :D

В начале отпуска менял долары по 8,20, в конце по 8,50. На 850 лир можно больше купить чем на 820. Да и девальвация и рост цен - ниочем - пример Украина. Валюта укрепляется - цены на все ракетой. Жить в этой стране становится очень невыгодно.

Що значить не вигідно?
Вмирати?

Тут можна жити за $100...$130 в місяць.
https://fi202x.blogspot.com/2021/10/3-2021.html
Не вигідно.
А в Анталії за $400 на особу - вигідно (плюс квитки, візи і т.д.).
flyman
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  #<1 ... 337338339340
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