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akurt написав:Со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года цены на жилье в Турции выросли на 29,2 процента.
в лирах?
Я думаю, в Евростат сидят специалисты, которые НЕ делают расчеты в Турции в лирах, в Болгарии в левах, в Румынии в леях, в Германии в евро и все это сводят в одну таблицу.
В турецких лирах цены выросли примерно в 2-3 раза за последний год-полтора. В редких случаях вижу, что перекупщики добавили к цене новеньких квартир только 100 000 лир (примерно 10 000 евро) к цене Застройщика - я знаю потому, что давал весной на этой форуме обзор интересных вариантов - в новостройках - были цены на 1+1 по 415 000 - 425 000 лир. Сейчас видел их же у других продаванов по 535 000... Ха! Сейчас специально проверил - уже нет на сайте объявлений этого варианта... Очень умно, "накрутка" небольшая: "Легкие деньги". 100 000 лир на одной квартире - год вперед можно пить шампанское и закусывать только черной икрой.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 23 жов, 2021 22:55, всього редагувалось 2 разів.
akurt написав:7. Из 30 стран единственной страной, где упали цены на жилье, был Кипр с МИНУС 4,9%. Кроме того, самый низкий рост был отмечен в Италии - 0,4 процента и Англии - 2,7 процента. Цены на жилье выросли на 3 процента в Румынии и на 3,3 процента в Испании.
BIGor написав:Наконец то в следующем году смогу себе позволить 5* отель.
Думал что только один пан Акурт не понимает связи девальвации нац. валюты, с уровнем жизни местного населения, ценами на товары и на все местные услуги.... Лучше тогда в Венесуэлу, там за пол доллара уже дают 1 млн. местных боливаров.... Сразу станете миллиардером и будете жировать всю оставшуюся жизнь...
В начале отпуска менял долары по 8,20, в конце по 8,50. На 850 лир можно больше купить чем на 820. Да и девальвация и рост цен - ниочем - пример Украина. Валюта укрепляется - цены на все ракетой. Жить в этой стране становится очень невыгодно.