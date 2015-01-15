Додано: Суб 23 жов, 2021 22:11

Прохожий написав: akurt написав: Со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года цены на жилье в Турции выросли на 29,2 процента. Со второго квартала 2020 года по второй квартал 2021 года цены на жилье в Турции выросли на 29,2 процента.

в лирах? в лирах?

Я думаю, в Евростат сидят специалисты, которые НЕ делают расчеты в Турции в лирах, в Болгарии в левах, в Румынии в леях, в Германии в евро иВ турецких лирах цены выросли примерно в 2-3 раза за последний год-полтора.В редких случаях вижу, что перекупщики добавили к цене новеньких квартир только 100 000 лир (примерно 10 000 евро) к цене Застройщика - я знаю потому, что давал весной на этой форуме обзор интересных вариантов - в новостройках - были цены на 1+1 по 415 000 - 425 000 лир. Сейчас видел их же у других продаванов по 535 000... Ха! Сейчас специально проверил - уже нет на сайте объявлений этого варианта...Очень умно, "накрутка" небольшая: "Легкие деньги".100 000 лир на одной квартире - год вперед можно пить шампанское и закусывать только черной икрой.