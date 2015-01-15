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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 24 жов, 2021 21:58
roberto dark написав:
P.s. Мне вот любопытно Мизантроп. Вы после продолжительного чтения веток про заграничную недвижимость с участием акурта, на этом форуме, КОМЕДИИ ещё смотрите или АНЕКДОТЫ читаете?
Смотрю? - Я их устраиваю! ))
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Мизантрóп
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Додано: Нед 24 жов, 2021 22:17
Мизантрóп написав: roberto dark написав:
P.s. Мне вот любопытно Мизантроп. Вы после продолжительного чтения веток про заграничную недвижимость с участием акурта, на этом форуме, КОМЕДИИ ещё смотрите или АНЕКДОТЫ читаете?
Смотрю? - Я их устраиваю! ))
Почем билеты?
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Додано: Нед 24 жов, 2021 22:54
vitaliian написав: Мизантрóп написав: roberto dark написав:
P.s. Мне вот любопытно Мизантроп. Вы после продолжительного чтения веток про заграничную недвижимость с участием акурта, на этом форуме, КОМЕДИИ ещё смотрите или АНЕКДОТЫ читаете?
Смотрю? - Я их устраиваю! ))
Почем билеты?
після виступів акурта не так смішно, гроші на вітер
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Додано: Нед 24 жов, 2021 23:04
vitaliian написав: Мизантрóп написав: roberto dark написав:
P.s. Мне вот любопытно Мизантроп. Вы после продолжительного чтения веток про заграничную недвижимость с участием акурта, на этом форуме, КОМЕДИИ ещё смотрите или АНЕКДОТЫ читаете?
Смотрю? - Я их устраиваю! ))
Почем билеты?
Билеты не дешёвые.., да и говорят подорожали еще за последний год на 29% в турецких тугриках.
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roberto dark
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