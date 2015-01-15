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roberto dark написав:"Коммунизм" там только начинается, ибо пик экономического кризиса ещё впереди. Также не забывайте и его побочные эффекты - бедность, безработица, галопирующая девальвация местной валюты и т.д ( смотрим Венесуэлу). Первых кого будут там грабить, а со временем и дадут "пинка под жопу" - это такие как акурт и ему подобные.
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Турецкая макулатура продолжает стремительную девальвацию и установила новый рекорд падения на уровне 9.81. Зарубежные инвесторы не желают иметь дело с таким президентом и распродают всё что можно распродать. Ну а местные турки стоят в очередях возле обменных пунктов.
Кстати уважаемый блогер, проживающая в Турции 8 лет, Жанночка, в своём эпическом ролике под названием "ТУРЦИЯ, ПОЛНЫЙ ТРЕШ С КВАРТИРОЙ И РЕАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ", на 14м рассказала как эту квартиру с ролика, её знакомые купили когда-то за 200 000 евро, а после арендаторов, СЕЙЧАС ПРОДАЛИ ЗА 112 000 ЕВРО ТАК ЧТО ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ ГОСПОДА.
Слушайте акурта и будете "богатеть" не по дням, а по часам.