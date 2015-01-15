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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 338339340341
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 21:58

  roberto dark написав:P.s. Мне вот любопытно Мизантроп. Вы после продолжительного чтения веток про заграничную недвижимость с участием акурта, на этом форуме, КОМЕДИИ ещё смотрите или АНЕКДОТЫ читаете?

Смотрю? - Я их устраиваю! ))
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:17

  Мизантрóп написав:
  roberto dark написав:P.s. Мне вот любопытно Мизантроп. Вы после продолжительного чтения веток про заграничную недвижимость с участием акурта, на этом форуме, КОМЕДИИ ещё смотрите или АНЕКДОТЫ читаете?

Смотрю? - Я их устраиваю! ))

Почем билеты?
vitaliian
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Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 22:54

  vitaliian написав:
  Мизантрóп написав:
  roberto dark написав:P.s. Мне вот любопытно Мизантроп. Вы после продолжительного чтения веток про заграничную недвижимость с участием акурта, на этом форуме, КОМЕДИИ ещё смотрите или АНЕКДОТЫ читаете?

Смотрю? - Я их устраиваю! ))

Почем билеты?

після виступів акурта не так смішно, гроші на вітер
flyman
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2
Повідомлення Додано: Нед 24 жов, 2021 23:04

  vitaliian написав:
  Мизантрóп написав:
  roberto dark написав:P.s. Мне вот любопытно Мизантроп. Вы после продолжительного чтения веток про заграничную недвижимость с участием акурта, на этом форуме, КОМЕДИИ ещё смотрите или АНЕКДОТЫ читаете?

Смотрю? - Я их устраиваю! ))

Почем билеты?


Билеты не дешёвые.., да и говорят подорожали еще за последний год на 29% в турецких тугриках.
roberto dark
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:10

  roberto dark написав:"Коммунизм" там только начинается, ибо пик экономического кризиса ещё впереди. Также не забывайте и его побочные эффекты - бедность, безработица, галопирующая девальвация местной валюты и т.д ( смотрим Венесуэлу). Первых кого будут там грабить, а со временем и дадут "пинка под жопу" - это такие как акурт и ему подобные.

+++
Зображення

Турецкая макулатура продолжает стремительную девальвацию и установила новый рекорд падения на уровне 9.81.
Зарубежные инвесторы не желают иметь дело с таким президентом и распродают всё что можно распродать. Ну а местные турки стоят в очередях возле обменных пунктов.
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Пон 25 жов, 2021 09:45

Как арендаторы убивают квартиры в Турции.

Кстати уважаемый блогер, проживающая в Турции 8 лет, Жанночка, в своём эпическом ролике под названием "ТУРЦИЯ, ПОЛНЫЙ ТРЕШ С КВАРТИРОЙ И РЕАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ", на 14м рассказала как эту квартиру с ролика, её знакомые купили когда-то за 200 000 евро, а после арендаторов, СЕЙЧАС ПРОДАЛИ ЗА 112 000 ЕВРО :!: ТАК ЧТО ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ ГОСПОДА.

Слушайте акурта и будете "богатеть" не по дням, а по часам. :lol:

https://youtu.be/F3BCfZkQ6SY
roberto dark
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  #<1 ... 338339340341
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