Додано: Пон 25 жов, 2021 18:20

Давненько здесь не был...Ни-че-гошеньки не изменилось.Предводитель продолжает вещать,смысл был в просирании своей ветки,чтоб перенести все в чужую....До сих пор загадка.Но,будучи человеком объективным,а я всегда за справедливость и честность,могу признать и подтвердить все же,что жить в Турции-дешево.Ну дешево друзья и это правда,по сравнению с Украиной-так точно.То что курс там падает-это реальный плюс,если кто там живет и имеет валютный доход извне-100% Это Вам не Украина,где при стабильном курсе-имеем порядка 10-11% инфляции официальной,а в реальности-на продукты,несколько десятков % на определенные позиции.Там такого нет. И то что он в лирах ложит на депозит-ему все равно баксы эти на лиры менять на жизнь,а % какими никакими,перекрывает текущие расходы.Тоже верю и могу понять отчасти.На сколько девальвация лиры углубится и как глубоко она будет-никто не знает точно,хотя я еще летом писал-будет 10,вспоминайте. Продукты этим летом конечно подорожали у них,но с цениками еще с 2017...реально было пора что то делать,сейчас конечно не знаю,какая будет реакция на очередной виток девальвации,но сомневаюсь что слишком резвая. Отели конечно в валюте,в этом году были задраны безбожно,отчего...рискуют потерять поток туристов,потому как в этот ковидный год-Черногория и Албания,оказались заметно дешевле....Дешевле Турции!!! Когда такое было?? Ну,Албания собственно была ненамного,но вот Черногорию-обскакали,практически Европейскую страну-аппетиты нужно реально урезать,что это было-до сих пор не пойму.Поэтому,как бы я к Аккурту не относился,из за его зачастую дурацкого и непрофесионального трындежа о вещах,в которых он порой ничего не понимает и не знает,но по Турции,именно по Турции,пишет порой правильные вещи.....за исключением цен и нереальной стоимости турецкой недвижимости к которой питает нездоровый интерес.