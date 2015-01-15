Слушайте акурта и будете "богатеть" не по дням, а по часам.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 25 жов, 2021 09:45
Как арендаторы убивают квартиры в Турции.
Кстати уважаемый блогер, проживающая в Турции 8 лет, Жанночка, в своём эпическом ролике под названием "ТУРЦИЯ, ПОЛНЫЙ ТРЕШ С КВАРТИРОЙ И РЕАЛЬНЫЕ ЦЕНЫ НА НЕДВИЖИМОСТЬ", на 14м рассказала как эту квартиру с ролика, её знакомые купили когда-то за 200 000 евро, а после арендаторов, СЕЙЧАС ПРОДАЛИ ЗА 112 000 ЕВРО ТАК ЧТО ДЕЛАЙТЕ ВЫВОДЫ ГОСПОДА.
Слушайте акурта и будете "богатеть" не по дням, а по часам.
Додано: Пон 25 жов, 2021 12:25
пройоп 88 000 євро))) жерстяна жерсть)))
Дешеві йогурти і хурма - вилізли комусь боком.
Додано: Пон 25 жов, 2021 12:52
пачіму?
Додано: Пон 25 жов, 2021 13:05
Рейтінг Бідена стрєміться до рейтінго його друха ВовиЗе
зі. У нас хоч Вовка веселий, а там...
Додано: Пон 25 жов, 2021 13:08
ОЧЕНЬ верится на 16:20.
Перехрестимось© я то каже ,что не влошились так не па децки в берег турецкий
Додано: Пон 25 жов, 2021 18:20
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Давненько здесь не был...Ни-че-гошеньки не изменилось.Предводитель продолжает вещать,смысл был в просирании своей ветки,чтоб перенести все в чужую....До сих пор загадка.Но,будучи человеком объективным,а я всегда за справедливость и честность,могу признать и подтвердить все же,что жить в Турции-дешево.Ну дешево друзья и это правда,по сравнению с Украиной-так точно.То что курс там падает-это реальный плюс,если кто там живет и имеет валютный доход извне-100% Это Вам не Украина,где при стабильном курсе-имеем порядка 10-11% инфляции официальной,а в реальности-на продукты,несколько десятков % на определенные позиции.Там такого нет. И то что он в лирах ложит на депозит-ему все равно баксы эти на лиры менять на жизнь,а % какими никакими,перекрывает текущие расходы.Тоже верю и могу понять отчасти.На сколько девальвация лиры углубится и как глубоко она будет-никто не знает точно,хотя я еще летом писал-будет 10,вспоминайте. Продукты этим летом конечно подорожали у них,но с цениками еще с 2017...реально было пора что то делать,сейчас конечно не знаю,какая будет реакция на очередной виток девальвации,но сомневаюсь что слишком резвая. Отели конечно в валюте,в этом году были задраны безбожно,отчего...рискуют потерять поток туристов,потому как в этот ковидный год-Черногория и Албания,оказались заметно дешевле....Дешевле Турции!!! Когда такое было?? Ну,Албания собственно была ненамного,но вот Черногорию-обскакали,практически Европейскую страну-аппетиты нужно реально урезать,что это было-до сих пор не пойму.Поэтому,как бы я к Аккурту не относился,из за его зачастую дурацкого и непрофесионального трындежа о вещах,в которых он порой ничего не понимает и не знает,но по Турции,именно по Турции,пишет порой правильные вещи.....за исключением цен и нереальной стоимости турецкой недвижимости к которой питает нездоровый интерес.
Додано: Пон 25 жов, 2021 19:18
osafly Да то, что в Турции дёшевые продукты или ещё там что-то, не вещает только ленивый. Что не блогер из Турции, то у всех главная тема - ПОСМОТРИТЕ КАКИЕ ЦЕНЫ, УРА, НАЛЕТАЙ ТОВАРИЩИ! ПОТОМУ НИКАКОЙ АКУРТ ТУТ АМЕРИКУ НЕ ОТКРЫЛ
Но вы же как заядлый путешественник, прекрасно понимаете, что непременные спутники дёшевых цен в стране - это проблемы в экономике, безработица, низкая безопасность, зачастую низкий уровень медицины, авторитарный режим и прочее, что НАПРЯМУЮ ВЛИЯЕТ НА КОМФОРТ ПРОЖИВАНИЯ В ЦЕЛОМ ибо ЧУДЕС НЕ БЫВАЕТ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ С ЕГО УРОВНЕМ ГЛОБАЛИЗАЦИИ.
А самое главное - НЕ НАДО ПУТАТЬ ПУТЕШЕСТВИЯ И ПМЖ, когда ещё добавится масса факторов в виде чуждой культуры, менталитета, традиций, социальной среды, языка, климата, и много ещё другого со временем. Адаптация сугубо индивидуальна, зависит от возраста, психики и только такие как Акурт гребут всех под одну гребенку на примере вымышленных персонажей из Запорожья. Которые БЕЗУДЕРЖНО "выметают" в Анталии квартиры одну за другой, а все кто остались в Украине лохи, обречённые на страдания под забором, или в лучшем случае в убитой хрущевке. " Бо дурні вони і туповаті, не слухали порад великого інвештора"
Додано: Пон 25 жов, 2021 20:34
Вы не правы.Беря для сравнения Украину,я лично не могу вообще объяснить,с какого перепуга в этой стране-такие цены на продукты,недвижимость и многое,многое другое.Все что Вы перечислили-вполне применимо как раз здесь...И в то же время взять к примеру Азиатские страны,тот же Вьетнам...с его смешными ценами...Украина по темпу экономического роста,с ним рядом не валяется,последние лет 15... но маемо-шо маемо.Турки хочу Вам сказать,живут очень даже неплохо.Я не только там много путешествовал,у меня с этой страной давние связи на протяжении пары десятков лет и я знаком с их укладом жизни не по наслышке.Я бы сказал,они вообще,как у нас говорят "непуганные идиоты" в переносном смысле выражаюсь...мне кажется,у них проблем по сравнению с пересичным Украинцем-нет вообще.Если бы такое творилось в их стране,как издеваются над людьми в Украине,они бы уже давно все свалили оттуда,или Эрдогана повесили бы на площади вниз головой,поэтому толпы хныкающих беженцев в Европу-то такое...Турецкая диаспора,всегда была самой крупной в Европе,осебенно в Германии-Франции.Эта страна-сильный региональный игрок с отличной армией и это многим не нравится и вызывает известные опасения у многих соседей и Европы.Во всяком случае,такого маразма как в Украине-в Турции сложно представить....в Израиле,тем более.
Додано: Пон 25 жов, 2021 20:58
Турки живут по вашему в "акуртовском Раю" конечно же с дешевыми йогуртами и рыбкой. Именно поэтому более 2 млн турков проживают на сегодня исключительно лишь в Германии, а Турцию массово покидают многие её жители, прежде всего - молодёжь ради будущего своих детей. Турецкие обозреватели пишут о причинах, побуждающих молодёжь покидать родину и это не только причины экономического характера. Нерелигиозным семьям с достойным уровнем дохода не нравится то, что правительство навязывает школам учебные планы и превращает их в медресе по изучению Корана. Людей не устраивает низкое качество образования в целом. Имеются частные школы, но обучение в них обходится дорого. Поэтому большинство эмигрантов - молодые, хорошо образованные жители крупных городов. Что уже говорить о трети населения Турции, которые относятся к категории бедных и нуждающихся
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