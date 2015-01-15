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Додано: Вів 26 жов, 2021 09:23
Шкода, що хвилі ковіда не дають можливості покинути неньку, легко і не вимушено, а так би вже шукав ловкост на зимівку в Португалію/Філіпіни/Болгарію/Албанію/В"єтнам/Тайланд ... або їхав би в Польщу шукати варіанти інвестиції в ПРЖН.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 09:32
flyman написав:Шкода, що хвилі ковіда
не дають можливості покинути неньку, легко і не вимушено, а так би вже шукав ловкост на зимівку в Португалію/Філіпіни
/Болгарію/Албанію/В"єтнам/Тайланд ... або їхав би в Польщу шукати варіанти інвестиції в ПРЖН.
ПЦР і їдь, куди хочеш... практично скрізь...
щоправда Філіпіни президень обіцяв вакцинувати всіх вночі під час сну
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Додано: Вів 26 жов, 2021 09:43
change_pm написав:
ПЦР
flyman написав:Шкода, що хвилі ковіда
не дають можливості покинути неньку, легко і не вимушено, а так би вже шукав ловкост на зимівку в Португалію/Філіпіни
/Болгарію/Албанію/В"єтнам/Тайланд ... або їхав би в Польщу шукати варіанти інвестиції в ПРЖН.
і їдь, куди хочеш... практично скрізь...
щоправда Філіпіни президень обіцяв вакцинувати всіх вночі під час сну
можна подумати, що це не займає часу і не додає гемора.
Думаєш, от так просто тепер зі Львова до Медики?
От колись, сів в електричку в Тернополі, о восмій ранку, біля 12 у Львові (23 грн), переходиш площу біля вокзалу (задурно) і сідаєш в маршрутку що везе під кордон (50 грн).
Пішки проходиш кордон, потім ще одна маршрутка (або міський автобус від Бедронки), і за 2 злотих ти вже на вокзалі в Перемиші - їдь куди хочеш.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 09:51
flyman написав:
можна подумати, що це не займає часу і не додає гемора.
change_pm написав:
ПЦР
flyman написав:Шкода, що хвилі ковіда
не дають можливості покинути неньку, легко і не вимушено, а так би вже шукав ловкост на зимівку в Португалію/Філіпіни
/Болгарію/Албанію/В"єтнам/Тайланд ... або їхав би в Польщу шукати варіанти інвестиції в ПРЖН.
і їдь, куди хочеш... практично скрізь...
щоправда Філіпіни президень обіцяв вакцинувати всіх вночі під час сну
Думає, от так просто тепер зі Львова до Медики?
Займає, але маємо, шо маємо...
Щоправда в буджет 100 баксів на місяць ПЦР не заходить ((((
зі. Президент Емірейтс в 2020 році казав, що вся ця байде буде продовжуватись до 24-25 років (тобто авіаперевезення повернуться до рівня 19 року в 24-25 роках)
Тому думаЙ, і що там ще каже Успішний
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Додано: Вів 26 жов, 2021 09:58
flyman написав: change_pm написав:
ПЦР
flyman написав:Шкода, що хвилі ковіда
не дають можливості покинути неньку, легко і не вимушено, а так би вже шукав ловкост на зимівку в Португалію/Філіпіни
/Болгарію/Албанію/В"єтнам/Тайланд ... або їхав би в Польщу шукати варіанти інвестиції в ПРЖН.
і їдь, куди хочеш... практично скрізь...
щоправда Філіпіни президень обіцяв вакцинувати всіх вночі під час сну
можна подумати, що це не займає часу і не додає гемора.
Думаєш, от так просто тепер зі Львова до Медики?
От колись, сів в електричку в Тернополі, о восмій ранку, біля 12 у Львові (23 грн), переходиш площу біля вокзалу (задурно) і сідаєш в маршрутку що везе під кордон (50 грн).
Пішки проходиш кордон, потім ще одна маршрутка (або міський автобус від Бедронки), і за 2 злотих ти вже на вокзалі в Перемиші - їдь куди хочеш.
Колись так зробив, треба було в Пшемисль... Прокляв все на світі, такі черги...
Ну, його тобі в буджет!
Є крашій і не настільки дорожчий варіант, тобто дорожче тут = однозначно краще
ШРТ експрес Львів - Пшемисль, правда ковідла і там напаскудила
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Додано: Вів 26 жов, 2021 10:41
change_pm написав: flyman написав:Шкода, що хвилі ковіда
не дають можливості покинути неньку, легко і не вимушено, а так би вже шукав ловкост на зимівку в Португалію/Філіпіни
/Болгарію/Албанію/В"єтнам/Тайланд ... або їхав би в Польщу шукати варіанти інвестиції в ПРЖН.
ПЦР і їдь, куди хочеш... практично скрізь...
щоправда Філіпіни президень обіцяв вакцинувати всіх вночі під час сну
За тест ПЦР треба заплатити 800 грн.
Для безробітного - то великі гроші.
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Додано: Вів 26 жов, 2021 10:42
change_pm написав:
Колись так зробив, треба було в Пшемисль... Прокляв все на світі, такі черги...
Ну, його тобі в буджет!
Є крашій і не настільки дорожчий варіант, тобто дорожче тут = однозначно краще
ШРТ експрес Львів - Пшемисль, правда ковідла і там напаскудила
Варіанти були і є з блакаром... але Київ-Пшемисль з зупинкою в Тернополі було досить зручно, хоча десь 400 грн., але сів у вагон з чемоданами на коліщатках, попив кави, побалакав з прикордонниками і митниками про погоду і вже в Польщі.
Мені цікаво, як після ковідоної переформатується світ. І чи буде простіше як до неї. Чи "нова норма" - сидіти за колючим дротом (високою стіною) і знімати локшину виделками про Бергамо.
Візит в Туреччину - після здачі аналізів мочі і кала і апдейта щепьонок та виграшу в шоу на виживання яке ти дивишся як корейський серіал.
Хіхі.
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