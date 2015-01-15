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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 340341342343>
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:51

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Шкода, що хвилі ковіда не дають можливості покинути неньку, легко і не вимушено, а так би вже шукав ловкост на зимівку в Португалію/Філіпіни/Болгарію/Албанію/В"єтнам/Тайланд ... або їхав би в Польщу шукати варіанти інвестиції в ПРЖН.

ПЦР і їдь, куди хочеш... практично скрізь...

щоправда Філіпіни президень обіцяв вакцинувати всіх вночі під час сну :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

можна подумати, що це не займає часу і не додає гемора.
Думає, от так просто тепер зі Львова до Медики?

Займає, але маємо, шо маємо...

Щоправда в буджет 100 баксів на місяць ПЦР не заходить ((((

зі. Президент Емірейтс в 2020 році казав, що вся ця байде буде продовжуватись до 24-25 років (тобто авіаперевезення повернуться до рівня 19 року в 24-25 роках)

Тому думаЙ, і що там ще каже Успішний :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 09:58

  flyman написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Шкода, що хвилі ковіда не дають можливості покинути неньку, легко і не вимушено, а так би вже шукав ловкост на зимівку в Португалію/Філіпіни/Болгарію/Албанію/В"єтнам/Тайланд ... або їхав би в Польщу шукати варіанти інвестиції в ПРЖН.

ПЦР і їдь, куди хочеш... практично скрізь...

щоправда Філіпіни президень обіцяв вакцинувати всіх вночі під час сну :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

можна подумати, що це не займає часу і не додає гемора.
Думаєш, от так просто тепер зі Львова до Медики?
От колись, сів в електричку в Тернополі, о восмій ранку, біля 12 у Львові (23 грн), переходиш площу біля вокзалу (задурно) і сідаєш в маршрутку що везе під кордон (50 грн).
Пішки проходиш кордон, потім ще одна маршрутка (або міський автобус від Бедронки), і за 2 злотих ти вже на вокзалі в Перемиші - їдь куди хочеш.

Колись так зробив, треба було в Пшемисль... Прокляв все на світі, такі черги...
Ну, його тобі в буджет!

Є крашій і не настільки дорожчий варіант, тобто дорожче тут = однозначно краще :!:

ШРТ експрес Львів - Пшемисль, правда ковідла і там напаскудила :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 10:42

  change_pm написав:Колись так зробив, треба було в Пшемисль... Прокляв все на світі, такі черги...
Ну, його тобі в буджет!

Є крашій і не настільки дорожчий варіант, тобто дорожче тут = однозначно краще :!:

ШРТ експрес Львів - Пшемисль, правда ковідла і там напаскудила :roll:

Варіанти були і є з блакаром... але Київ-Пшемисль з зупинкою в Тернополі було досить зручно, хоча десь 400 грн., але сів у вагон з чемоданами на коліщатках, попив кави, побалакав з прикордонниками і митниками про погоду і вже в Польщі.

Мені цікаво, як після ковідоної переформатується світ. І чи буде простіше як до неї. Чи "нова норма" - сидіти за колючим дротом (високою стіною) і знімати локшину виделками про Бергамо.

Візит в Туреччину - після здачі аналізів мочі і кала і апдейта щепьонок та виграшу в шоу на виживання яке ти дивишся як корейський серіал.

Хіхі.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:03

  flyman написав:
  change_pm написав:Колись так зробив, треба було в Пшемисль... Прокляв все на світі, такі черги...
Ну, його тобі в буджет!

Є крашій і не настільки дорожчий варіант, тобто дорожче тут = однозначно краще :!:

ШРТ експрес Львів - Пшемисль, правда ковідла і там напаскудила :roll:

Варіанти були і є з блакаром... але Київ-Пшемисль з зупинкою в Тернополі було досить зручно, хоча десь 400 грн., але сів у вагон з чемоданами на коліщатках, попив кави, побалакав з прикордонниками і митниками про погоду і вже в Польщі.

Мені цікаво, як після ковідоної переформатується світ. І чи буде простіше як до неї. Чи "нова норма" - сидіти за колючим дротом (високою стіною) і знімати локшину виделками про Бергамо.

Візит в Туреччину - після здачі аналізів мочі і кала і апдейта щепьонок та виграшу в шоу на виживання яке ти дивишся як корейський серіал.

Хіхі.

Мені також цікаво...

Вже 1.5 роки голову ломаю, шо воно насправді відбувається і чим все скінчиться )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:11

Офігеть!!! нє?

#Spain's producer prices rose a whopping 23.6% YoY in September, the biggest increase since December 1977! Europe's #inflation pressures are formidable and show no sign of abating.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:28

читаємо...готуємося )))

https://twitter.com/Mishanya_MVY/status ... 6561589256
Итак, народ, обещанный тред о том, как я свалил из Челябинска в Чикаго вместе с семьёй.
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:32

...

флай,
Singapore Civil Aviation Authority: Travelers Entering Singapore Need to Undergo Covid-19 PCR Test
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:41

  change_pm написав:флай,
Singapore Civil Aviation Authority: Travelers Entering Singapore Need to Undergo Covid-19 PCR Test

Сінгапур - дорого, ти би ще Калофорнію запронував із Хулівудом.

З.І.
Прононували C$102К грос в Торонті - сказав що напівошоста на таке.
Там на $100 в місяць не проконає жити в кайф.

Читаєм, думаєм:
https://bloomcollective.medium.com/the-4-things-making-it-damn-near-impossible-to-hire-engineers-in-toronto-right-now-and-what-to-do-2172f26e0587
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 12:52

  change_pm написав:https://twitter.com/Mishanya_MVY/status/1452452906561589256
Итак, народ, обещанный тред о том, как я свалил из Челябинска в Чикаго вместе с семьёй.


- Хватит! хватит уже получать зарплату в конвертах! - Кричат нам те, кто её получает офшорами, элитной недвижимостью и орденами за заслуги перед его ничтожеством.
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:00

хіхі (((

К 2035 году в Украине встанут абсолютно все энергоблоки АЭС. Чем замещать будем – зелёной электроэнергией? Локдаун будет на десятилетия, готовимся.




слухати на швидкості 1.5...
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