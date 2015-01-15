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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 340341342343
Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:01

  flyman написав:
  change_pm написав:https://twitter.com/Mishanya_MVY/status/1452452906561589256
Итак, народ, обещанный тред о том, как я свалил из Челябинска в Чикаго вместе с семьёй.


- Хватит! хватит уже получать зарплату в конвертах! - Кричат нам те, кто её получает офшорами, элитной недвижимостью и орденами за заслуги перед его ничтожеством.

саме смііііішно, що хоча ми (деякі охфіцери фсб на цьому форумє дуже активно) проклинаємо рашку, але по часті "іліти" недалеко відійшли від них... :cry:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:08

  change_pm написав:
  flyman написав:
  change_pm написав:https://twitter.com/Mishanya_MVY/status/1452452906561589256
Итак, народ, обещанный тред о том, как я свалил из Челябинска в Чикаго вместе с семьёй.


- Хватит! хватит уже получать зарплату в конвертах! - Кричат нам те, кто её получает офшорами, элитной недвижимостью и орденами за заслуги перед его ничтожеством.

саме смііііішно, що хоча ми (деякі охфіцери фсб на цьому форумє дуже активно) проклинаємо рашку, але по часті "іліти" недалеко відійшли від них... :cry:

ті самі яйця, тільки в профіль

з.і.
то ви гер охвіцер, майор, чи командір?
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:10

  flyman написав:з.і.
так ти майор, чи командір?

я про лібо...

а я просто гер )))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 26 жов, 2021 13:21

  change_pm написав:
  flyman написав:з.і.
так ти майор, чи командір?

я про лібо...

а я просто гер )))

лєгендарний поручік, озабочений Наташами старшекласник
flyman
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Повідомлень: 26343
З нами з: 09.03.14
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  #<1 ... 340341342343
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