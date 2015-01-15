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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 жов, 2021 13:01
flyman написав:
- Хватит! хватит уже получать зарплату в конвертах! - Кричат нам те, кто её получает офшорами, элитной недвижимостью и орденами за заслуги перед его ничтожеством.
change_pm написав:
https://twitter.com/Mishanya_MVY/status/1452452906561589256
Итак, народ, обещанный тред о том, как я свалил из Челябинска в Чикаго вместе с семьёй.
саме смііііішно, що хоча ми (деякі охфіцери фсб на цьому форумє дуже активно) проклинаємо рашку, але по часті "іліти" недалеко відійшли від них...
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Додано: Вів 26 жов, 2021 13:08
change_pm написав: flyman написав:
- Хватит! хватит уже получать зарплату в конвертах! - Кричат нам те, кто её получает офшорами, элитной недвижимостью и орденами за заслуги перед его ничтожеством.
change_pm написав:
https://twitter.com/Mishanya_MVY/status/1452452906561589256
Итак, народ, обещанный тред о том, как я свалил из Челябинска в Чикаго вместе с семьёй.
саме смііііішно, що хоча ми (деякі охфіцери фсб на цьому форумє дуже активно) проклинаємо рашку, але по часті "іліти" недалеко відійшли від них...
ті самі яйця, тільки в профіль
з.і.
то ви гер охвіцер, майор, чи командір?
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Додано: Вів 26 жов, 2021 13:10
flyman написав:
з.і.
так ти майор, чи командір?
я про лібо...
а я просто гер )))
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Додано: Вів 26 жов, 2021 13:21
change_pm написав: flyman написав:
з.і.
так ти майор, чи командір?
я про лібо
...
а я просто гер )))
лєгендарний поручік, озабочений Наташами старшекласник
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