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flyman написав:Шкода, що хвилі ковіда не дають можливості покинути неньку, легко і не вимушено, а так би вже шукав ловкост на зимівку в Португалію/Філіпіни/Болгарію/Албанію/В"єтнам/Тайланд ... або їхав би в Польщу шукати варіанти інвестиції в ПРЖН.
ПЦР і їдь, куди хочеш... практично скрізь...
щоправда Філіпіни президень обіцяв вакцинувати всіх вночі під час сну
можна подумати, що це не займає часу і не додає гемора. Думає, от так просто тепер зі Львова до Медики?
Займає, але маємо, шо маємо...
Щоправда в буджет 100 баксів на місяць ПЦР не заходить ((((
зі. Президент Емірейтс в 2020 році казав, що вся ця байде буде продовжуватись до 24-25 років (тобто авіаперевезення повернуться до рівня 19 року в 24-25 роках)
flyman написав:Шкода, що хвилі ковіда не дають можливості покинути неньку, легко і не вимушено, а так би вже шукав ловкост на зимівку в Португалію/Філіпіни/Болгарію/Албанію/В"єтнам/Тайланд ... або їхав би в Польщу шукати варіанти інвестиції в ПРЖН.
ПЦР і їдь, куди хочеш... практично скрізь...
щоправда Філіпіни президень обіцяв вакцинувати всіх вночі під час сну
можна подумати, що це не займає часу і не додає гемора. Думаєш, от так просто тепер зі Львова до Медики? От колись, сів в електричку в Тернополі, о восмій ранку, біля 12 у Львові (23 грн), переходиш площу біля вокзалу (задурно) і сідаєш в маршрутку що везе під кордон (50 грн). Пішки проходиш кордон, потім ще одна маршрутка (або міський автобус від Бедронки), і за 2 злотих ти вже на вокзалі в Перемиші - їдь куди хочеш.
Колись так зробив, треба було в Пшемисль... Прокляв все на світі, такі черги... Ну, його тобі в буджет!
Є крашій і не настільки дорожчий варіант, тобто дорожче тут = однозначно краще
ШРТ експрес Львів - Пшемисль, правда ковідла і там напаскудила
change_pm написав:Колись так зробив, треба було в Пшемисль... Прокляв все на світі, такі черги... Ну, його тобі в буджет!
Є крашій і не настільки дорожчий варіант, тобто дорожче тут = однозначно краще
ШРТ експрес Львів - Пшемисль, правда ковідла і там напаскудила
Варіанти були і є з блакаром... але Київ-Пшемисль з зупинкою в Тернополі було досить зручно, хоча десь 400 грн., але сів у вагон з чемоданами на коліщатках, попив кави, побалакав з прикордонниками і митниками про погоду і вже в Польщі.
Мені цікаво, як після ковідоної переформатується світ. І чи буде простіше як до неї. Чи "нова норма" - сидіти за колючим дротом (високою стіною) і знімати локшину виделками про Бергамо.
Візит в Туреччину - після здачі аналізів мочі і кала і апдейта щепьонок та виграшу в шоу на виживання яке ти дивишся як корейський серіал.
change_pm написав:Колись так зробив, треба було в Пшемисль... Прокляв все на світі, такі черги... Ну, його тобі в буджет!
Є крашій і не настільки дорожчий варіант, тобто дорожче тут = однозначно краще
ШРТ експрес Львів - Пшемисль, правда ковідла і там напаскудила
Варіанти були і є з блакаром... але Київ-Пшемисль з зупинкою в Тернополі було досить зручно, хоча десь 400 грн., але сів у вагон з чемоданами на коліщатках, попив кави, побалакав з прикордонниками і митниками про погоду і вже в Польщі.
Мені цікаво, як після ковідоної переформатується світ. І чи буде простіше як до неї. Чи "нова норма" - сидіти за колючим дротом (високою стіною) і знімати локшину виделками про Бергамо.
Візит в Туреччину - після здачі аналізів мочі і кала і апдейта щепьонок та виграшу в шоу на виживання яке ти дивишся як корейський серіал.
Хіхі.
Мені також цікаво...
Вже 1.5 роки голову ломаю, шо воно насправді відбувається і чим все скінчиться )))
flyman написав:Шкода, що хвилі ковіда не дають можливості покинути неньку, легко і не вимушено, а так би вже шукав ловкост на зимівку в Португалію/Філіпіни/Болгарію/Албанію/В"єтнам/Тайланд ... або їхав би в Польщу шукати варіанти інвестиції в ПРЖН.
Файзу колют уже на халяву,три недели и полетел,а с пятой дозой и бессмертие обещают)) Лаунж в тему