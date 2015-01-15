Поїздка на Філіпини чи Бірму - коштує набагато, набагато дорожче)))
Мрійник)))
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Вів 26 жов, 2021 14:03
Додано: Вів 26 жов, 2021 14:48
Це тобі не студенів політеха сопроматом шугати.
Проффессор може не знає, що надруковане бабло Федею пішло не тілька на хвонду та бетон, а і в шиткоєни і розвиток блокчен технологій та DeFi. А ці хіпстєри з баблішком інвештиврів та венчурним капіталом тусять в офшорах типу Кіпр, Мальта, Болгарія, або в ПСА і готові платити за переліт і покрити з верхом супутні витрати, в тому числі оренду житла на який час.
Додано: Вів 26 жов, 2021 14:58
Надеюсь, форумчане за воскресенье-понедельник и вторник ознакомились с мнениями знатных специалистов в области инвестиций в зарубежную недвижимость и сделали правильные выводы.
Мы пойдем другим путем.
Доступные - простые - с фактами и цифрами.
Факт 1.
Итак, год 2020: на этом форуме четвертый год работает ветка "Купуємо для себе, а не в оренду закордонну нерухомість".
Там іде розшифровка незрозумілих важких речей та понять: "нерухомість", "закордонна", "профіт", "вкладенння", "диверсифікація", "гроші"...
Серед прикладів МОЖЛИВОЇ інвестиції те, що є ДОСТУПНИМ для кожного (слово "кожного" походить від слова "КОЖНОГО") українця.
Наводяться такі дані:
- місце інвестицій;
- сайт Забудовника;
- телефон для зв"язку з офісом продажу (дзвінки з України безоплатні);
- головне - точна вивірена інформація про ціну та обсяг вкладень. Зазначається, ЩО КОЖЕН форумчанин МОЖЕ НАДІСЛАТИ ЧЕРЕЗ САЙТ ЗАБУДОВНИКА ЗАПИТ І ОТРИМАТИ НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ ПРАЙС-ЛИСТ. Безкоштовно.
Тут зупинемося докладно.
На цьому форумі все ціле, все зберіглося.
- мова йде про вкладення в чудову нову готову "під ключ" квартиру для себе, коханого. Для родини, коханої, для дітей, коханих, для батьків коханих. Ну, не всі знають, що таке "родина", "діти" і "батки" - таке бува часто...
- в гарному або в супергарному місці на березі Середземного моря (нагадаю, це там, де немає снігу взимку і там, де сьогодні вдень +26 і температура води в морі +26).
- для форумчан ведучий та засновник тієї гілки не пожалкував вільного часу - зайшов в офіс продажу та дізався про наступне:
а) найдешевша для інвестицій квартира 1+1 - ціна 380 000 лір (УВАГА!!! ЗАПАМ"ЯТАТИ ЦЮ ЦИФРУ!!!) або на той час (близько року тому) 54 000 доларів США.
б) Умова укладення Договору - сплата 60% ціни за Прайс-листом.
в) залишок фіксується в турецькій лірі (!!!!!!!!!БОМБА!!!!!! Бінго!!!);
г) термін введення в експлуатацію - літо 2023 року.
д) Забудовник - більш ніж відомий реалізованими (!!!) хмарочосами в Стамбулі (нагадаю: найбільше місто Європи - більше 15 мільйонів мешканців (на другому місці - з відривом в 2 (два) рази столиця одного із улюблених міст ворогів спокійного житття форумчан)).
Через 1 (один місяць) - повідомлення на цьому форумі: квартир за ціною в 380 000 лір вже немає; є по 440 000 лір. Запам"ятайте цю цифру.
Квітень 2021 року - чути стогін та витя вурдалаків та відьмаків - повний перелік Ви можете бачити вище (це, звісно, крім change_pm) - безквартирно-безробітні розказують, як вдало вони опустилися на дно соціально-економічного життя і чому не радять вкладатися в закордонну нерухомість.
Саме в квітні/травні 2021 стає відомим, що останній раз згадані вище квартири можна було узяти за 108 000 доларів США.
Профіт всього 100% по валюті. За 6-8 місяців. Але продаж закрито: весь комплекс викупила Швейцарія.
Інвестори стали співласниками у нового власника.
Сайт:
А тепер дивимося оголошення, яке з"явилося щойно на сайті продажу квартир.
(для довідки-1: там зазначена цифра в 1 500 000 лір або на сьогодні більше за 150 000 доларів США. Для довідки-2: повний перелік хВахівців з нерухомості, які вас вдало та завзято дезінформували и продовжують танцювати та стрибати, можете бачити вище. Один в один. На менежі цирку ОДНІ і ті ж!!!).
Дивимося:
Вдалих інвестицій!!!!!
Востаннє редагувалось akurt в Вів 26 жов, 2021 15:10, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 26 жов, 2021 15:07
Чудово!
Гроші (тобто ліри), з повітря.
А при курсі TRY USD ПА10 буде ще дорожче.
Тому беріть поки дешево!!!!
Тільки не забувайте про податки султану та податкову амністію the Президента.
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