Додано: Вів 26 жов, 2021 14:58

Факт 1.

де сьогодні вдень +26 і температура води в морі +26

Надеюсь, форумчане за воскресенье-понедельник и вторник ознакомились с мнениями знатных специалистов в области инвестиций в зарубежную недвижимость и сделали правильные выводы.Мы пойдем другим путем.Доступные - простые - с фактами и цифрами.Итак, год 2020: на этом форуме четвертый год работает ветка "".Там іде розшифровка незрозумілих важких речей та понять: "", "", "", "", "", ""...Серед прикладів МОЖЛИВОЇ інвестиції те, що є ДОСТУПНИМ для кожного (слово "кожного" походить від слова "КОЖНОГО") українця.Наводяться такі дані:- місце інвестицій;- сайт Забудовника;- телефон для зв"язку з офісом продажу (- головне - точна вивірена інформаціяЗазначається, ЩО КОЖЕН форумчанин МОЖЕ НАДІСЛАТИ ЧЕРЕЗ САЙТ ЗАБУДОВНИКА ЗАПИТ І ОТРИМАТИ НА ЕЛЕКТРОННУ ПОШТУ ПРАЙС-ЛИСТ. Безкоштовно.На цьому форумі все ціле, все зберіглося.- мова йде про вкладення в чудову нову готову "під ключ" квартиру для себе, коханого. Для родини, коханої, для дітей, коханих, для батьків коханих. Ну, не всі знають, що таке "родина", "діти" і "батки" - таке бува часто...- в гарному або вмісці на березі Середземного моря (нагадаю, це там, де немає снігу взимку і там,).- для форумчан ведучий та засновник тієї гілки не пожалкував вільного часу - зайшов в офіс продажу та дізався про наступне:а) найдешевша для інвестицій квартира 1+1 - ціна(УВАГА!!! ЗАПАМ"ЯТАТИ ЦЮ ЦИФРУ!!!) або на той час (близько року тому) 54 000 доларів США.б) Умова укладення Договору - сплата 60% ціни за Прайс-листом.в) залишок фіксується в турецькій лірі ();г) термін введення в експлуатацію - літо 2023 року.д) Забудовник - більш ніж відомий реалізованими (!!!) хмарочосами в Стамбулі (нагадаю: найбільше місто Європи - більше 15 мільйонів мешканців (на другому місці - з відривом в 2 (два) рази столиця одного із улюблених міст ворогів спокійного житття форумчан)).Через 1 (один місяць) - повідомлення на цьому форумі: квартир за ціною в 380 000 лір вже немає; є по 440 000 лір. Запам"ятайте цю цифру.Квітень 2021 року - чути стогін та витя вурдалаків та відьмаків -(це, звісно, крім) - безквартирно-безробітні розказують, як вдало вони опустилися на дно соціально-економічного життя і чому не радять вкладатися в закордонну нерухомість.Саме в квітні/травні 2021 стає відомим, що останній раз згадані вище квартири можна було узяти за 108 000 доларів США.За 6-8 місяців. Але продаж закрито:Інвестори стали співласниками у нового власника.Сайт:А тепер дивимося оголошення, яке з"явилося щойно на сайті продажу квартир.(для довідки-1: там зазначена цифра вабо на сьогодні більше за 150 000 доларів США. Для довідки-2: повний перелік хВахівців з нерухомості, які вас вдало та завзято дезінформували и продовжують танцювати та стрибати, можете бачити вище. Один в один. На менежі цирку ОДНІ і ті ж!!!).Дивимося: