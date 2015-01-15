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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 341342343344
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 07:04

Лундон...


This Is What LONDON Looks Like NOW!

Жеппець?! Комерції...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 07:29

  flyman написав:
  Frant написав:Пан вже перемістився з Швеції на Кіпр???

Маю вибір.
Але поки що відмовляюся вна користь неньки, хоча в наявності такі посвідки, які акуртовим "знайомим із Запоріжжя" не світять і за півляма ойро інвештицій в ойро нерухомість.

Посвідки ти можеш показати своїй бабусі чи дідусеві.

Є бабло на Кіпр? Щоб доплатити і поміняти славетний бучанський цоколь на кіпрський неліквід п'ятої лінії?

Знову ж, на Кіпрі за 3000 грн/міс ти можеш хіба що інколи вживати несвіжий йогурт та черствий хліб. На більше - не вистачить.
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 07:54

....

Такі ось роздуми...

Що якби 1000 років тому нам нав"язали б не християнство, а іслам?
Як би склалась доля неньки, тодішної Русі?

Імхо, точно ми б були частиною Османської імперії + завжди в нас була б підтримка ісламського світу в боротьбі з ворогами...

зі. Цікаво, що ненька завжди була оточена ворогами...
і найнеприємніще, що саме християнські вороги били нас завжди нижче поясу...
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 27 жов, 2021 07:59, всього редагувалось 1 раз.
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 07:59

  Frant написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Пан вже перемістився з Швеції на Кіпр???

Маю вибір.
Але поки що відмовляюся вна користь неньки, хоча в наявності такі посвідки, які акуртовим "знайомим із Запоріжжя" не світять і за півляма ойро інвештицій в ойро нерухомість.

Посвідки ти можеш показати своїй бабусі чи дідусеві.

Є бабло на Кіпр? Щоб доплатити і поміняти славетний бучанський цоколь на кіпрський неліквід п'ятої лінії?

Знову ж, на Кіпрі за 3000 грн/міс ти можеш хіба що інколи вживати несвіжий йогурт та черствий хліб. На більше - не вистачить.

Можна бомжевати... апельсини істи там, мед з пасік красти...

прикидаючись грєком можна якусь несвіжину з контейнерів для сміття вигрібати...

ще можна пісні співати для туристів тіпа хава нагіла... самі мі людє не местніє...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:11

  change_pm написав:
  flyman написав:
  Frant написав:Пан вже перемістився з Швеції на Кіпр???

Маю вибір.
Але поки що відмовляюся вна користь неньки, хоча в наявності такі посвідки, які акуртовим "знайомим із Запоріжжя" не світять і за півляма ойро інвештицій в ойро нерухомість.

Та ми чули... 102 куе САД - скіко там податків цікаво? За скіко можна зняти підвал в Торантах? За 100 баксів в місяць жити можна*, але недовго (((

* зате рекріейшін вііід із елауд :mrgreen:

На 2х від тої суми можна було починати процес.
https://bloomcollective.medium.com/the-4-things-making-it-damn-near-impossible-to-hire-engineers-in-toronto-right-now-and-what-to-do-2172f26e0587
ІМНО, в Торонтах мали би вже пропонувати Калофонійські зепешки, а не ніщебродні подачки емігрантам з СНГ.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:16

  flyman написав:ІМНО, в Торонтах мали би вже пропонувати Калофонійські зепешки, а не ніщебродні подачки емігрантам з СНГ.

Чому тебе це парить?
Вирішуй свої проблеми.
Працюй більше, їж м,ясо, рибу, фрукти.
І не турбуйся за Торонто чи США - там все норм.
Їхати туди - тобі не варто. Своїх безробітних і лежаків - повно.
До речі, як з вакансіями в найближчому АТБ чи "Форі"??? Може, варто би найнятись - ще один напівпідвал купив би за 10 років скирдування?
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:20

  flyman написав:[
На 2х від тої суми можна було починати процес.
https://bloomcollective.medium.com/the-4-things-making-it-damn-near-impossible-to-hire-engineers-in-toronto-right-now-and-what-to-do-2172f26e0587
ІМНО, в Торонтах мали би вже пропонувати Калофонійські зепешки, а не ніщебродні подачки емігрантам з СНГ.

Я ось цьо не панімаю...
Factor 3: Global talent pools and remote work

Скіко пробую податись на ремоут ворк - треба мати чи пашпорт тієї країни, чи посвідку на проживання...

Якийсь цей іхній ремоут несправжній...

зі. Чи вони думають, що якийсь алеут буде з юрти на Північному полюсі ремоутіть на стартап з Тарантау? Які ж вони скуко тупі :!: :cry:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:20

flyman, а твоя конутрка з РЕМОНТОМ вище цін за смарти БЕЗ РЕМОНТУ на Левандівці, чи в одну ціну? :mrgreen: :lol:

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:21

  change_pm написав:Такі ось роздуми...

Що якби 1000 років тому нам нав"язали б не християнство, а іслам?
Як би склалась доля неньки, тодішної Русі?

Імхо, точно ми б були частиною Османської імперії + завжди в нас була б підтримка ісламського світу в боротьбі з ворогами...

зі. Цікаво, що ненька завжди була оточена ворогами...
і найнеприємніще, що саме християнські вороги били нас завжди нижче поясу...

Так ніхто не знає, що було насправді.
Є якісь літописи переписані фіг зна чим, від фіг зна кого.
І по ідеї, ходили ж піж Ватиканом, а митрополита чи кого там забрали до мокшан згодом.

А накрутив ділов такий чувак як Богдан на поганяло Хміль (мабуть добре бухав).
Могли бути в Европі з Річу Позполитою,
могли бути в союзі з Османською Імперією,
але "побраталися" із ватою, бо скрєпи, і наливали добре, ІМНО.

З.І.
ти вже обрізався?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:23

  Успіх написав:flyman, а твоя конутрка з РЕМОНТОМ вище цін за смарти БЕЗ РЕМОНТУ на Левандівці, чи в одну ціну? :mrgreen: :lol:

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

яка саме?
звідки могу знать, поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25 (можна писати що завгодно), а що?
як твій будильник Кашпіровського після щепьонки?
опівнашосту, чи 25 по п"ятій?
flyman
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