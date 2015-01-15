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Жеппець?! Комерції...
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Додано: Сер 27 жов, 2021 07:04
Лундон...
Жеппець?! Комерції...
Додано: Сер 27 жов, 2021 07:29
Посвідки ти можеш показати своїй бабусі чи дідусеві.
Є бабло на Кіпр? Щоб доплатити і поміняти славетний бучанський цоколь на кіпрський неліквід п'ятої лінії?
Знову ж, на Кіпрі за 3000 грн/міс ти можеш хіба що інколи вживати несвіжий йогурт та черствий хліб. На більше - не вистачить.
Додано: Сер 27 жов, 2021 07:54
....
Такі ось роздуми...
Що якби 1000 років тому нам нав"язали б не християнство, а іслам?
Як би склалась доля неньки, тодішної Русі?
Імхо, точно ми б були частиною Османської імперії + завжди в нас була б підтримка ісламського світу в боротьбі з ворогами...
зі. Цікаво, що ненька завжди була оточена ворогами...
і найнеприємніще, що саме християнські вороги били нас завжди нижче поясу...
Востаннє редагувалось change_pm в Сер 27 жов, 2021 07:59, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 жов, 2021 07:59
Можна бомжевати... апельсини істи там, мед з пасік красти...
прикидаючись грєком можна якусь несвіжину з контейнерів для сміття вигрібати...
ще можна пісні співати для туристів тіпа хава нагіла... самі мі людє не местніє...
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:11
На 2х від тої суми можна було починати процес.
ІМНО, в Торонтах мали би вже пропонувати Калофонійські зепешки, а не ніщебродні подачки емігрантам з СНГ.
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:16
Чому тебе це парить?
Вирішуй свої проблеми.
Працюй більше, їж м,ясо, рибу, фрукти.
І не турбуйся за Торонто чи США - там все норм.
Їхати туди - тобі не варто. Своїх безробітних і лежаків - повно.
До речі, як з вакансіями в найближчому АТБ чи "Форі"??? Може, варто би найнятись - ще один напівпідвал купив би за 10 років скирдування?
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:20
Я ось цьо не панімаю...
Скіко пробую податись на ремоут ворк - треба мати чи пашпорт тієї країни, чи посвідку на проживання...
Якийсь цей іхній ремоут несправжній...
зі. Чи вони думають, що якийсь алеут буде з юрти на Північному полюсі ремоутіть на стартап з Тарантау? Які ж вони скуко тупі
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:20
flyman, а твоя конутрка з РЕМОНТОМ вище цін за смарти БЕЗ РЕМОНТУ на Левандівці, чи в одну ціну?
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:21
Так ніхто не знає, що було насправді.
Є якісь літописи переписані фіг зна чим, від фіг зна кого.
І по ідеї, ходили ж піж Ватиканом, а митрополита чи кого там забрали до мокшан згодом.
А накрутив ділов такий чувак як Богдан на поганяло Хміль (мабуть добре бухав).
Могли бути в Европі з Річу Позполитою,
могли бути в союзі з Османською Імперією,
але "побраталися" із ватою, бо скрєпи, і наливали добре, ІМНО.
З.І.
ти вже обрізався?
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:23
яка саме?
звідки могу знать, поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25 (можна писати що завгодно), а що?
як твій будильник Кашпіровського після щепьонки?
опівнашосту, чи 25 по п"ятій?
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