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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 342343344345
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:47

  flyman написав:
  Успіх написав:flyman, а твоя конутрка з РЕМОНТОМ вище цін за смарти БЕЗ РЕМОНТУ на Левандівці, чи в одну ціну? :mrgreen: :lol:

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

яка саме?
звідки могу знать, поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25 (можна писати що завгодно), а що?
як твій будильник Кашпіровського після щепьонки?
опівнашосту, чи 25 по п"ятій?

правільно, поки ще не пік цін, а потім ще не зрозуміло, чи впадуть ціни нижче твоєї ціни входу...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 08:49

  change_pm написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:flyman, а твоя конутрка з РЕМОНТОМ вище цін за смарти БЕЗ РЕМОНТУ на Левандівці, чи в одну ціну? :mrgreen: :lol:

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

яка саме?
звідки могу знать, поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25 (можна писати що завгодно), а що?
як твій будильник Кашпіровського після щепьонки?
опівнашосту, чи 25 по п"ятій?

правільно, поки ще не пік цін, а потім ще не зрозуміло, чи впадуть ціни нижче твоєї ціни входу...

в цоколь $260м2 (1 Фонд)
в кавалірку на каравайках $660 м2 (1,1 Фонда + 0.8 Фонда ремонт)
куда вже нижче?!
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:19

  flyman написав:в цоколь $260м2 (1 Фонд)
в кавалірку на каравайках $660 м2 (1,1 Фонда + 0.8 Фонда ремонт)
куда вже нижче?!

ну на каравайках міг би і дешевше взяти! нема чього переплачувати!
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:30

  flyman написав:
  change_pm написав:Такі ось роздуми...

Що якби 1000 років тому нам нав"язали б не християнство, а іслам?
Як би склалась доля неньки, тодішної Русі?

Імхо, точно ми б були частиною Османської імперії + завжди в нас була б підтримка ісламського світу в боротьбі з ворогами...

зі. Цікаво, що ненька завжди була оточена ворогами...
і найнеприємніще, що саме християнські вороги били нас завжди нижче поясу...

Так ніхто не знає, що було насправді.
Є якісь літописи переписані фіг зна чим, від фіг зна кого.
І по ідеї, ходили ж піж Ватиканом, а митрополита чи кого там забрали до мокшан згодом.

А накрутив ділов такий чувак як Богдан на поганяло Хміль (мабуть добре бухав).
Могли бути в Европі з Річу Позполитою,
могли бути в союзі з Османською Імперією,
але "побраталися" із ватою, бо скрєпи, і наливали добре, ІМНО.

Дивлюсь наразі про становлення Османської імперії відоси.

Шкода, що нашє "міністерство правди" не здогадується про те, яку силу має сінематограф* :cry:

* треба було запіліть масу серіалів про історію України на англійській мові і заполонити ними світ...

Так ось ближче до тєми... Основний посил становлення турків: боротьба за віру**, за справедливість, проти тиранів і за виникнення своєї держави...

В поєднанні з тим, що це благоє діло мати багато дітей, померти заради віри = благоє діло і зустріч з Аллахом... то результат - виникнення великої імперії на той час - закономірний!

** і як нам було боротись з православнімі мокшанами, тієї ж віри що й ми?

Закомомірний результат прогин під них (бо вони ж браття), а враховуючи, що вони перейняли мєтоди монголів = загибель нашої держави...
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 09:35

  flyman написав:
  Успіх написав:flyman, а твоя конутрка з РЕМОНТОМ вище цін за смарти БЕЗ РЕМОНТУ на Левандівці, чи в одну ціну? :mrgreen: :lol:

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

яка саме?
звідки могу знать, поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25 (можна писати що завгодно), а що?
як твій будильник Кашпіровського після щепьонки?
опівнашосту, чи 25 по п"ятій?

1. То подивись аналоги на олх своїй конурці і будеш знати :mrgreen:
2. Все ок - 5хв по 13-тій :lol:
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 10:36

  Успіх написав:
  flyman написав:
  Успіх написав:flyman, а твоя конутрка з РЕМОНТОМ вище цін за смарти БЕЗ РЕМОНТУ на Левандівці, чи в одну ціну? :mrgreen: :lol:

Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

яка саме?
звідки могу знать, поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25 (можна писати що завгодно), а що?
як твій будильник Кашпіровського після щепьонки?
опівнашосту, чи 25 по п"ятій?

1. То подивись аналоги на олх своїй конурці і будеш знати :mrgreen:
2. Все ок - 5хв по 13-тій :lol:

1.
"Аналог" без ремонту 20м2 "продається" за 30куе.
Можу хотіти 28..32куе за свою з ремонтом.

2. На підтяжках :D
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:17

чули про черговий прікол омериканських телепнів? ))))

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:27

  change_pm написав:

чьо там, таксувати "паперовий прибуток"? їм що the Гетьманціва експортували?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:44

  flyman написав:
  change_pm написав:

чьо там, таксувати "паперовий прибуток"? їм що the Гетьманціва експортували?

Ага :mrgreen:

Таке, що вони шмалять, the Гетьманціву не продають :lol:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 11:45

кеша кросавчег )))



це майбутній омериканський зедент :mrgreen:
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