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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:47
flyman написав:
яка саме?
звідки могу знать, поки не продав (і не збираюся найближчим часом)
це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25 (можна писати що завгодно), а що?
як твій будильник Кашпіровського після щепьонки?
опівнашосту, чи 25 по п"ятій?
правільно, поки ще не пік цін, а потім ще не зрозуміло, чи впадуть ціни нижче твоєї ціни входу...
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Додано: Сер 27 жов, 2021 08:49
change_pm написав: flyman написав:
яка саме?
звідки могу знать, поки не продав (і не збираюся найближчим часом)
це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25 (можна писати що завгодно), а що?
як твій будильник Кашпіровського після щепьонки?
опівнашосту, чи 25 по п"ятій?
правільно, поки ще не пік цін, а потім ще не зрозуміло, чи впадуть ціни нижче твоєї ціни входу...
в цоколь $260м2 (1 Фонд)
в кавалірку на каравайках $660 м2 (1,1 Фонда + 0.8 Фонда ремонт)
куда вже нижче?!
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:19
flyman написав:
в цоколь $260м2 (1 Фонд)
в кавалірку на каравайках $660 м2
(1,1 Фонда + 0.8 Фонда ремонт)куда вже нижче
?!
ну на каравайках міг би і дешевше взяти! нема чього переплачувати!
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:30
flyman написав: change_pm написав:Такі ось роздуми...
Що якби 1000 років тому нам нав"язали б не християнство, а іслам?
Як би склалась доля неньки, тодішної Русі?
Імхо, точно ми б були частиною Османської імперії + завжди в нас була б підтримка ісламського світу в боротьбі з ворогами...
зі. Цікаво, що ненька завжди була оточена ворогами...
і найнеприємніще, що саме християнські вороги били нас завжди нижче поясу...
Так ніхто не знає, що було насправді.
Є якісь літописи переписані фіг зна чим, від фіг зна кого.
І по ідеї, ходили ж піж Ватиканом, а митрополита чи кого там забрали до мокшан згодом.А накрутив ділов такий чувак як Богдан на поганяло Хміль
(мабуть добре бухав).
Могли бути в Европі з Річу Позполитою,
могли бути в союзі з Османською Імперією,
але "побраталися" із ватою, бо скрєпи, і наливали добре, ІМНО.
Дивлюсь наразі про становлення Османської імперії відоси.
Шкода, що нашє "міністерство правди" не здогадується про те, яку силу має сінематограф*
* треба було запіліть масу серіалів про історію України на англійській мові і заполонити ними світ...
Так ось ближче до тєми... Основний посил становлення турків: боротьба за віру**, за справедливість, проти тиранів і за виникнення своєї держави...
В поєднанні з тим, що це благоє діло мати багато дітей, померти заради віри = благоє діло і зустріч з Аллахом... то результат - виникнення великої імперії на той час - закономірний!
** і як нам було боротись з православнімі мокшанами, тієї ж віри що й ми?
Закомомірний результат прогин під них (бо вони ж браття), а враховуючи, що вони перейняли мєтоди монголів = загибель нашої держави...
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Додано: Сер 27 жов, 2021 09:35
flyman написав:
яка саме?
звідки могу знать, поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25 (можна писати що завгодно), а що?
як твій будильник Кашпіровського після щепьонки?
опівнашосту, чи 25 по п"ятій?
1. То подивись аналоги на олх своїй конурці і будеш знати
2. Все ок - 5хв по 13-тій
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Додано: Сер 27 жов, 2021 10:36
Успіх написав: flyman написав:
яка саме?
звідки могу знать, поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25 (можна писати що завгодно), а що?
як твій будильник Кашпіровського після щепьонки?
опівнашосту, чи 25 по п"ятій?
1. То подивись аналоги на олх своїй конурці і будеш знати
2. Все ок - 5хв по 13-тій
1.
"Аналог" без ремонту 20м2 "продається" за 30куе.
Можу хотіти 28..32куе за свою з ремонтом.
2. На підтяжках
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Додано: Сер 27 жов, 2021 11:17
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Додано: Сер 27 жов, 2021 11:27
change_pm написав:
чьо там, таксувати "паперовий прибуток"? їм що the Гетьманціва експортували?
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Додано: Сер 27 жов, 2021 11:44
flyman написав: change_pm написав:
чьо там, таксувати "паперовий прибуток"
? їм що the Гетьманціва експортували?
Ага
Таке, що вони шмалять, the Гетьманціву не продають
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Додано: Сер 27 жов, 2021 11:45
це майбутній омериканський зедент
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