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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 343344345346
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:03

  flyman написав:поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25

якщо пан не планує на релокацію - навіщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 27 жов, 2021 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:09

  Frant написав:
  flyman написав:поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25

якщо пан не планує на релокацію - навщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.

А якщо так?

in relocation to Munich, salary up to 90k euro per year

Франт, от ти як проффессор, скажи, що ліпше C$102K В Торонті, чи 90Kойро в Монахені?

Хвилі ганяє твій успішний брат по розуму.
Я йому відповів уклончіво.
Слідкуй за темою, щоб не виглядати тупаком.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 27 жов, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:15

  flyman написав:що ліпше C$102K В Торонті, чи 90Kойро в Монахені?

безробітному, який сидить в напівпідвалі києвського пригорода - це абсолютно все одно. Для нього Торонт і Мюнхен - як для мене Марс чи сузір,я Касіопеї.

  flyman написав:
  Frant написав:
  flyman написав:поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25

якщо пан не планує на релокацію - навщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.

А якщо так?

in relocation to Munich, salary up to 90k euro per year

Людина, яка витрачає на себе 3000 грн/міс, не може отримувати ЗП 90 000 євро/рік.
Краще тут працевлаштуйся. Хоч вантажником в найближчий АТБ. Потім будеш мріяти про Болгарію і Анталію)))
П.С. Свої дерев,яні хати в Житомирській області - продай, за скільки дають. На виручені кошти поїдь в Європу, на екскурсію. Побачиш власними очима, що й до чого.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:42

  Frant написав:
  flyman написав:поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25

якщо пан не планує на релокацію - навіщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.

з ШРТ й того багато))
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:49

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:
  flyman написав:поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25

якщо пан не планує на релокацію - навіщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.

з ШРТ й того багато))
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то часом не емігрант з Анталії в мюнхенському У-бані?
чи "занайомий із Запоріжжя" турист після купівлі на останні дорожаючої анталійської нерухомості?
flyman
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  #<1 ... 343344345346
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