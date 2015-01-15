якщо пан не планує на релокацію - навіщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 12:03
якщо пан не планує на релокацію - навіщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 27 жов, 2021 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 жов, 2021 12:09
А якщо так?
in relocation to Munich, salary up to 90k euro per year
Франт, от ти як проффессор, скажи, що ліпше C$102K В Торонті, чи 90Kойро в Монахені?
Хвилі ганяє твій успішний брат по розуму.
Я йому відповів уклончіво.
Слідкуй за темою, щоб не виглядати тупаком.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 27 жов, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 27 жов, 2021 12:15
безробітному, який сидить в напівпідвалі києвського пригорода - це абсолютно все одно. Для нього Торонт і Мюнхен - як для мене Марс чи сузір,я Касіопеї.
Людина, яка витрачає на себе 3000 грн/міс, не може отримувати ЗП 90 000 євро/рік.
Краще тут працевлаштуйся. Хоч вантажником в найближчий АТБ. Потім будеш мріяти про Болгарію і Анталію)))
П.С. Свої дерев,яні хати в Житомирській області - продай, за скільки дають. На виручені кошти поїдь в Європу, на екскурсію. Побачиш власними очима, що й до чого.
Додано: Сер 27 жов, 2021 12:42
Додано: Сер 27 жов, 2021 12:49
то часом не емігрант з Анталії в мюнхенському У-бані?
чи "занайомий із Запоріжжя" турист після купівлі на останні дорожаючої анталійської нерухомості?
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