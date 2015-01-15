Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 27 жов, 2021 12:03
flyman написав:
поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25
якщо пан не планує на релокацію - навіщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.
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Frant
в Сер 27 жов, 2021 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 27 жов, 2021 12:09
Frant написав: flyman написав:
поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25
якщо пан не планує на релокацію - навщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.
А якщо так?
in relocation to Munich, salary up to 90k euro per year
Франт, от ти як проффессор, скажи, що ліпше C$102K В Торонті, чи 90Kойро в Монахені?
Хвилі ганяє твій успішний брат по розуму.
Я йому відповів уклончіво.
Слідкуй за темою, щоб не виглядати тупаком.
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flyman
в Сер 27 жов, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Додано: Сер 27 жов, 2021 12:42
Frant написав: flyman написав:
поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25
якщо пан не планує на релокацію - навіщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.
з ШРТ й того багато))
Мизантрóп
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Додано: Сер 27 жов, 2021 12:49
Мизантрóп написав: Frant написав: flyman написав:
поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25
якщо пан не планує на релокацію - навіщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.
з ШРТ й того багато))
то часом не емігрант з Анталії в мюнхенському У-бані?
чи "занайомий із Запоріжжя" турист після купівлі на останні дорожаючої анталійської нерухомості?
flyman
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Додано: Сер 27 жов, 2021 19:39
change_pm написав:
це майбутній омериканський зедент
Каліфорнії, але ні, він програв вибори ...
ось дивись як ютубери живуть очима ватніка
іпотека із % меншим чим інфляція.
чувак з нуля в 31 рік, і не б.у. комсоломолець і не новий українець,
цікаво, в нас хіба "бігучий банкір"
flyman
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