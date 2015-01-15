RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 343344345346
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:03

  flyman написав:поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25

якщо пан не планує на релокацію - навіщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 27 жов, 2021 12:19, всього редагувалось 1 раз.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22369
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 2331 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:09

  Frant написав:
  flyman написав:поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25

якщо пан не планує на релокацію - навщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.

А якщо так?

in relocation to Munich, salary up to 90k euro per year

Франт, от ти як проффессор, скажи, що ліпше C$102K В Торонті, чи 90Kойро в Монахені?

Хвилі ганяє твій успішний брат по розуму.
Я йому відповів уклончіво.
Слідкуй за темою, щоб не виглядати тупаком.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 27 жов, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26366
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2069 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:42

  Frant написав:
  flyman написав:поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25

якщо пан не планує на релокацію - навіщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.

з ШРТ й того багато))
Зображення
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6257
З нами з: 03.12.14
Подякував: 1185 раз.
Подякували: 1197 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:49

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:
  flyman написав:поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25

якщо пан не планує на релокацію - навіщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.

з ШРТ й того багато))
Зображення

то часом не емігрант з Анталії в мюнхенському У-бані?
чи "занайомий із Запоріжжя" турист після купівлі на останні дорожаючої анталійської нерухомості?
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26366
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2069 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:39

  change_pm написав:

це майбутній омериканський зедент :mrgreen:

Каліфорнії, але ні, він програв вибори ...
ось дивись як ютубери живуть очима ватніка

іпотека із % меншим чим інфляція.

чувак з нуля в 31 рік, і не б.у. комсоломолець і не новий українець,

цікаво, в нас хіба "бігучий банкір"
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26366
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1284 раз.
Подякували: 2069 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 21:11

  flyman написав:
  Frant написав:
  flyman написав:поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25

якщо пан не планує на релокацію - навщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.

А якщо так?

in relocation to Munich, salary up to 90k euro per year

Франт, от ти як проффессор, скажи, що ліпше C$102K В Торонті, чи 90Kойро в Монахені?


Які ще 90 000 євро/рік?
Наш "шведський програміст" живе на 3000 грн/міс і навіть в Болгарії ніколи не був - надто дорого!)))
Замість беззмістовної філософії - я порадив би - більше їсти м'яса. І працевлаштуватись, врешті решт. Хоча би вантажником в найближчий АТБ.
Frant
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22369
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1396 раз.
Подякували: 2331 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 343344345346
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 822, 823, 824
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8234 1125264
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 жов, 2021 16:46
roberto dark
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 52323
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 104619
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (99863)
27.10.2021 23:27
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.