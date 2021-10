Додано: Сер 27 жов, 2021 12:09

Frant написав: flyman написав: поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25 поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25

якщо пан не планує на релокацію - навщо піднімати хвилі?

20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС. якщо пан не планує на релокацію - навщо піднімати хвилі?20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.

А якщо так?in relocation to Munich, salary up to 90k euro per yearФрант, от ти як проффессор, скажи, що ліпше C$102K В Торонті, чи 90Kойро в Монахені?Хвилі ганяє твій успішний брат по розуму.Я йому відповів уклончіво.Слідкуй за темою, щоб не виглядати тупаком.