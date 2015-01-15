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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 344345346347>
Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:03

  flyman написав:поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25

якщо пан не планує на релокацію - навіщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.
Востаннє редагувалось Frant в Сер 27 жов, 2021 12:19, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:09

  Frant написав:
  flyman написав:поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25

якщо пан не планує на релокацію - навщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.

А якщо так?

in relocation to Munich, salary up to 90k euro per year

Франт, от ти як проффессор, скажи, що ліпше C$102K В Торонті, чи 90Kойро в Монахені?

Хвилі ганяє твій успішний брат по розуму.
Я йому відповів уклончіво.
Слідкуй за темою, щоб не виглядати тупаком.
Востаннє редагувалось flyman в Сер 27 жов, 2021 12:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:42

  Frant написав:
  flyman написав:поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25

якщо пан не планує на релокацію - навіщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.

з ШРТ й того багато))
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 12:49

  Мизантрóп написав:
  Frant написав:
  flyman написав:поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25

якщо пан не планує на релокацію - навіщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.

з ШРТ й того багато))
Зображення

то часом не емігрант з Анталії в мюнхенському У-бані?
чи "занайомий із Запоріжжя" турист після купівлі на останні дорожаючої анталійської нерухомості?
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 19:39

  change_pm написав:

це майбутній омериканський зедент :mrgreen:

Каліфорнії, але ні, він програв вибори ...
ось дивись як ютубери живуть очима ватніка

іпотека із % меншим чим інфляція.

чувак з нуля в 31 рік, і не б.у. комсоломолець і не новий українець,

цікаво, в нас хіба "бігучий банкір"
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 27 жов, 2021 21:11

  flyman написав:
  Frant написав:
  flyman написав:поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25

якщо пан не планує на релокацію - навщо піднімати хвилі?
20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.

А якщо так?

in relocation to Munich, salary up to 90k euro per year

Франт, от ти як проффессор, скажи, що ліпше C$102K В Торонті, чи 90Kойро в Монахені?


Які ще 90 000 євро/рік?
Наш "шведський програміст" живе на 3000 грн/міс і навіть в Болгарії ніколи не був - надто дорого!)))
Замість беззмістовної філософії - я порадив би - більше їсти м'яса. І працевлаштуватись, врешті решт. Хоча би вантажником в найближчий АТБ.
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 06:19

  flyman написав:Франт, от ти як проффессор, скажи, що ліпше C$102K В Торонті, чи 90Kойро в Монахені?

  Frant написав:
Які ще 90 000 євро/рік?
Наш "шведський програміст" живе на 3000 грн/міс і навіть в Болгарії ніколи не був - надто дорого!)))
Замість беззмістовної філософії - я порадив би - більше їсти м'яса. І працевлаштуватись, врешті решт. Хоча би вантажником в найближчий АТБ.

Та їсть він м"ясо - міняє послуги ОйТі в дєревухє на курячину...

Та і взагалі, хлопак молодець, зароблює бакси і міняє на життя внаненьці, допомогаючи КРЖН лендлордам рубити сталу капусту в тих же баксах...

Ось так, тепер заздруй :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:45

  change_pm написав:
  flyman написав:Франт, от ти як проффессор, скажи, що ліпше C$102K В Торонті, чи 90Kойро в Монахені?

  Frant написав:
Які ще 90 000 євро/рік?
Наш "шведський програміст" живе на 3000 грн/міс і навіть в Болгарії ніколи не був - надто дорого!)))
Замість беззмістовної філософії - я порадив би - більше їсти м'яса. І працевлаштуватись, врешті решт. Хоча би вантажником в найближчий АТБ.

Та їсть він м"ясо - міняє послуги ОйТі в дєревухє на курячину...

Та і взагалі, хлопак молодець, зароблює бакси і міняє на життя внаненьці, допомогаючи КРЖН лендлордам рубити сталу капусту в тих же баксах...

Ось так, тепер заздруй :mrgreen:

Так почекай, Флай же не орендує (дуля лендлордам) і сам же хоче здавати (конкуренція лендлордам).
Так що всяким Трібекам які скупляють стояками під оренду - люди типу Флая - велике горе.
ПС - норм галєри кормлять в офісах.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:51

класна новина для тих, хто розумієтся...

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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 07:54

  BIGor написав:
  change_pm написав:
  flyman написав:Франт, от ти як проффессор, скажи, що ліпше C$102K В Торонті, чи 90Kойро в Монахені?

  Frant написав:
Які ще 90 000 євро/рік?
Наш "шведський програміст" живе на 3000 грн/міс і навіть в Болгарії ніколи не був - надто дорого!)))
Замість беззмістовної філософії - я порадив би - більше їсти м'яса. І працевлаштуватись, врешті решт. Хоча би вантажником в найближчий АТБ.

Та їсть він м"ясо - міняє послуги ОйТі в дєревухє на курячину...

Та і взагалі, хлопак молодець, зароблює бакси і міняє на життя внаненьці, допомогаючи КРЖН лендлордам рубити сталу капусту в тих же баксах...

Ось так, тепер заздруй :mrgreen:

Так почекай, Флай же не орендує (дуля лендлордам) і сам же хоче здавати (конкуренція лендлордам).
Так що всяким Трібекам які скупляють стояками під оренду - люди типу Флая - велике горе.
ПС - норм галєри кормлять в офісах.

Флай працює з дому, ість, шо Господь наш, Ісус Христос пошле...

Отримимує з.п.ку в баксах, і як і я "балдєєт" від укріплення гриші :mrgreen:

Лендлорди за кріпку гришу, яку нам доводиться задорого купляти, купляють задешево бакс і витрачають на "куршавелях"...

Ось що мав на увазі :D
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