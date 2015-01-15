Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
flyman написав:поки не продав (і не збираюся найближчим часом) це "бумажна ціна", може 20куїв, може 25
якщо пан не планує на релокацію - навщо піднімати хвилі? 20 000 - 25 000 вистачить хіба що на сарай в ЄС.
А якщо так?
in relocation to Munich, salary up to 90k euro per year
Франт, от ти як проффессор, скажи, що ліпше C$102K В Торонті, чи 90Kойро в Монахені?
Які ще 90 000 євро/рік? Наш "шведський програміст" живе на 3000 грн/міс і навіть в Болгарії ніколи не був - надто дорого!))) Замість беззмістовної філософії - я порадив би - більше їсти м'яса. І працевлаштуватись, врешті решт. Хоча би вантажником в найближчий АТБ.
flyman написав:Франт, от ти як проффессор, скажи, що ліпше C$102K В Торонті, чи 90Kойро в Монахені?
Frant написав: Які ще 90 000 євро/рік? Наш "шведський програміст" живе на 3000 грн/міс і навіть в Болгарії ніколи не був - надто дорого!))) Замість беззмістовної філософії - я порадив би - більше їсти м'яса. І працевлаштуватись, врешті решт. Хоча би вантажником в найближчий АТБ.
Та їсть він м"ясо - міняє послуги ОйТі в дєревухє на курячину...
Та і взагалі, хлопак молодець, зароблює бакси і міняє на життя внаненьці, допомогаючи КРЖН лендлордам рубити сталу капусту в тих же баксах...
flyman написав:Франт, от ти як проффессор, скажи, що ліпше C$102K В Торонті, чи 90Kойро в Монахені?
Frant написав: Які ще 90 000 євро/рік? Наш "шведський програміст" живе на 3000 грн/міс і навіть в Болгарії ніколи не був - надто дорого!))) Замість беззмістовної філософії - я порадив би - більше їсти м'яса. І працевлаштуватись, врешті решт. Хоча би вантажником в найближчий АТБ.
Та їсть він м"ясо - міняє послуги ОйТі в дєревухє на курячину...
Та і взагалі, хлопак молодець, зароблює бакси і міняє на життя внаненьці, допомогаючи КРЖН лендлордам рубити сталу капусту в тих же баксах...
Ось так, тепер заздруй
Так почекай, Флай же не орендує (дуля лендлордам) і сам же хоче здавати (конкуренція лендлордам). Так що всяким Трібекам які скупляють стояками під оренду - люди типу Флая - велике горе. ПС - норм галєри кормлять в офісах.
flyman написав:Франт, от ти як проффессор, скажи, що ліпше C$102K В Торонті, чи 90Kойро в Монахені?
Frant написав: Які ще 90 000 євро/рік? Наш "шведський програміст" живе на 3000 грн/міс і навіть в Болгарії ніколи не був - надто дорого!))) Замість беззмістовної філософії - я порадив би - більше їсти м'яса. І працевлаштуватись, врешті решт. Хоча би вантажником в найближчий АТБ.
Та їсть він м"ясо - міняє послуги ОйТі в дєревухє на курячину...
Та і взагалі, хлопак молодець, зароблює бакси і міняє на життя внаненьці, допомогаючи КРЖН лендлордам рубити сталу капусту в тих же баксах...
Ось так, тепер заздруй
Так почекай, Флай же не орендує (дуля лендлордам) і сам же хоче здавати (конкуренція лендлордам). Так що всяким Трібекам які скупляють стояками під оренду - люди типу Флая - велике горе. ПС - норм галєри кормлять в офісах.
Флай працює з дому, ість, шо Господь наш, Ісус Христос пошле...
Отримимує з.п.ку в баксах, і як і я "балдєєт" від укріплення гриші
Лендлорди за кріпку гришу, яку нам доводиться задорого купляти, купляють задешево бакс і витрачають на "куршавелях"...