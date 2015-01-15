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навіщо це ніщебродство? Якщо людина планує купляти нерухомість, питання їжі її не повинно турбувати.
BIGor написав:всяким Трібекам які скупляють стояками під оренду - люди типу Флая - велике горе
яку конкуренцію професійним флет-лордам, які мають у власності декілька києвських квартир, може скласти безробітний, який живе в напівпівдвалі києвського пригороду???? Жодної. Тут він може писати все, що завгодно. Про ЗП 90 000 євро/рік і про сузір,я Касіопеї. Про Філіпини і Бірму.
Проте йому варто було би поїхати хоча би в Болгарію чи Албанію, подивитись власними очима, що і як.
навіщо це ніщебродство? Якщо людина планує купляти нерухомість, питання їжі її не повинно турбувати.
BIGor написав:всяким Трібекам які скупляють стояками під оренду - люди типу Флая - велике горе
яку конкуренцію професійним флет-лордам, які мають у власності декілька києвських квартир, може скласти безробітний, який живе в напівпівдвалі києвського пригороду???? Жодної. Тут він може писати все, що завгодно. Про ЗП 90 000 євро/рік і про сузір,я Касіопеї. Про Філіпини і Бірму.
Проте йому варто було би поїхати хоча би в Болгарію чи Албанію, подивитись власними очима, що і як.
Франт, подобається тобі публічно фапати, на те хто, де, і як, з ким живе, чим харчується, що вдягає, куди ходить?
Мені абсолютно пофіг, чи ти оселдця в чайнику вариш, чи носки в ньому запарюєш (колись, коли тусувався в цьому богемному академічному середовищі, то люди розказували про дивакуваті проффессорскі замашки). Хіба ти фейковий проффессор, без харизми.
з.з.і. Як хочу, так собі і живу. Можу позволити і соціальний експеримент проживання на 3000 грн. (такий собі Будда Ґаутама), а можу виїхати в ЄС в б-яку країну. Можу в США або Канаду. Чи Філіпіни. Було би бажання, мінімум складнощів (напр. через ковід) та здоровий глузд в цьому.
flyman написав:Можу позволити і соціальний експеримент проживання на 3000 грн.
так. Будь який селянин це може
flyman написав:можу виїхати в ЄС в б-яку країну
2) Хіба що будівельником чи клозети чистити. В кращому випадку - на конвеєрі збирати розетки чи автомобільні колеса. З тих ЗП зібрати навіть на 1к квартиру в Києві - важко. Кілька років треба впахувати. А до постійної важкої цілорічної роботи - ти не привчений, як все наше селянство. Тому сидиш десь в підвалі і звідси пишеш про ЗП 90 000 євро/рік, які тобі не світили і не світять. П.С. Зроби достойний ремонт в своєму напівпідвалі і продай його. Або здай в оренду, а сам переберись в село, коровам хвости крутити. Будеш мати обігові кошти.
flyman написав:Було би бажання
бажання працювати постійно і важко - у селян немає.
Я не панімаю... що за зневага до селянства
Ти б що їв, коли селянє не виростили б "хліб" і не продали б тобі?