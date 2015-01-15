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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 344345346347
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:20

  Frant написав:
  BIGor написав:норм галєри кормлять в офісах.

навіщо це ніщебродство?
Якщо людина планує купляти нерухомість, питання їжі її не повинно турбувати.

  BIGor написав:всяким Трібекам які скупляють стояками під оренду - люди типу Флая - велике горе
яку конкуренцію професійним флет-лордам, які мають у власності декілька києвських квартир, може скласти безробітний, який живе в напівпівдвалі києвського пригороду????
Жодної.
Тут він може писати все, що завгодно.
Про ЗП 90 000 євро/рік і про сузір,я Касіопеї.
Про Філіпини і Бірму.

Проте йому варто було би поїхати хоча би в Болгарію чи Албанію, подивитись власними очима, що і як.

У київського лендлорда пригорає :)
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 08:21

  Frant написав:
  BIGor написав:норм галєри кормлять в офісах.

навіщо це ніщебродство?
Якщо людина планує купляти нерухомість, питання їжі її не повинно турбувати.

  BIGor написав:всяким Трібекам які скупляють стояками під оренду - люди типу Флая - велике горе
яку конкуренцію професійним флет-лордам, які мають у власності декілька києвських квартир, може скласти безробітний, який живе в напівпівдвалі києвського пригороду????
Жодної.
Тут він може писати все, що завгодно.
Про ЗП 90 000 євро/рік і про сузір,я Касіопеї.
Про Філіпини і Бірму.

Проте йому варто було би поїхати хоча би в Болгарію чи Албанію, подивитись власними очима, що і як.

Болгарія - все
https://www.slovoidilo.ua/2021/10/27/novyna/svit/bolhariya-obmezhyla-vyizd-ukrayincziv

з.і.

Франт, подобається тобі публічно фапати, на те хто, де, і як, з ким живе, чим харчується, що вдягає, куди ходить?

Мені абсолютно пофіг, чи ти оселдця в чайнику вариш, чи носки в ньому запарюєш (колись, коли тусувався в цьому богемному академічному середовищі, то люди розказували про дивакуваті проффессорскі замашки). Хіба ти фейковий проффессор, без харизми.

з.з.і.
Як хочу, так собі і живу. Можу позволити і соціальний експеримент проживання на 3000 грн. (такий собі Будда Ґаутама), а можу виїхати в ЄС в б-яку країну. Можу в США або Канаду. Чи Філіпіни. Було би бажання, мінімум складнощів (напр. через ковід) та здоровий глузд в цьому.
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 09:49

  Frant написав:
  flyman написав:Можу позволити і соціальний експеримент проживання на 3000 грн.

так. Будь який селянин це може
  flyman написав:можу виїхати в ЄС в б-яку країну

2) Хіба що будівельником чи клозети чистити. В кращому випадку - на конвеєрі збирати розетки чи автомобільні колеса.
З тих ЗП зібрати навіть на 1к квартиру в Києві - важко. Кілька років треба впахувати.
А до постійної важкої цілорічної роботи - ти не привчений, як все наше селянство.
Тому сидиш десь в підвалі і звідси пишеш про ЗП 90 000 євро/рік, які тобі не світили і не світять.
П.С. Зроби достойний ремонт в своєму напівпідвалі і продай його. Або здай в оренду, а сам переберись в село, коровам хвости крутити. Будеш мати обігові кошти.
:mrgreen:
  flyman написав:Було би бажання
бажання працювати постійно і важко - у селян немає. :mrgreen:

Я не панімаю... що за зневага до селянства :?:

Ти б що їв, коли селянє не виростили б "хліб" і не продали б тобі?

Берестіну і ремені відварював би?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 11:56

  change_pm написав:
  Frant написав:
  flyman написав:Можу позволити і соціальний експеримент проживання на 3000 грн.

так. Будь який селянин це може
  flyman написав:можу виїхати в ЄС в б-яку країну

2) Хіба що будівельником чи клозети чистити. В кращому випадку - на конвеєрі збирати розетки чи автомобільні колеса.
З тих ЗП зібрати навіть на 1к квартиру в Києві - важко. Кілька років треба впахувати.
А до постійної важкої цілорічної роботи - ти не привчений, як все наше селянство.
Тому сидиш десь в підвалі і звідси пишеш про ЗП 90 000 євро/рік, які тобі не світили і не світять.
П.С. Зроби достойний ремонт в своєму напівпідвалі і продай його. Або здай в оренду, а сам переберись в село, коровам хвости крутити. Будеш мати обігові кошти.
:mrgreen:
  flyman написав:Було би бажання
бажання працювати постійно і важко - у селян немає. :mrgreen:

Я не панімаю... що за зневага до селянства :?:

Ти б що їв, коли селянє не виростили б "хліб" і не продали б тобі?

Берестіну і ремені відварював би?

селяни, пашуть від зорі до зорі, проффесор
для Франта, з 19:30 про лінь і ліниву молодь (нагадує нові лиця, ні)

там і про моє "позьорство", тобто "соціальний експеремент" 29:15
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 12:08

THE PAIN OF DISCIPLINE OR THE PAIN OF REGRET

  change_pm написав:чьото я якось заїб...ся... что дєлать? бухнуть? )))

мені сподобалась це відео, може зайде тобі в тему "мотивації"

виглядає, що в тебе брак дисципліни.
дисципліна робити щось -> звичка -> cтиль життя

якщо ти не пройдеш через біль дисципліни тепер, то ...

дещо перегукується з попереднім відео, там де про примус та толерастію, нема примусу -> нема страдань -> нема контрасту -> нема змісту життя -> лінь і депресія
flyman
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  #<1 ... 344345346347
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