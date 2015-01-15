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навіщо це ніщебродство? Якщо людина планує купляти нерухомість, питання їжі її не повинно турбувати.
BIGor написав:всяким Трібекам які скупляють стояками під оренду - люди типу Флая - велике горе
яку конкуренцію професійним флет-лордам, які мають у власності декілька києвських квартир, може скласти безробітний, який живе в напівпівдвалі києвського пригороду???? Жодної. Тут він може писати все, що завгодно. Про ЗП 90 000 євро/рік і про сузір,я Касіопеї. Про Філіпини і Бірму.
Проте йому варто було би поїхати хоча би в Болгарію чи Албанію, подивитись власними очима, що і як.
навіщо це ніщебродство? Якщо людина планує купляти нерухомість, питання їжі її не повинно турбувати.
BIGor написав:всяким Трібекам які скупляють стояками під оренду - люди типу Флая - велике горе
яку конкуренцію професійним флет-лордам, які мають у власності декілька києвських квартир, може скласти безробітний, який живе в напівпівдвалі києвського пригороду???? Жодної. Тут він може писати все, що завгодно. Про ЗП 90 000 євро/рік і про сузір,я Касіопеї. Про Філіпини і Бірму.
Проте йому варто було би поїхати хоча би в Болгарію чи Албанію, подивитись власними очима, що і як.
Франт, подобається тобі публічно фапати, на те хто, де, і як, з ким живе, чим харчується, що вдягає, куди ходить?
Мені абсолютно пофіг, чи ти оселдця в чайнику вариш, чи носки в ньому запарюєш (колись, коли тусувався в цьому богемному академічному середовищі, то люди розказували про дивакуваті проффессорскі замашки). Хіба ти фейковий проффессор, без харизми.
з.з.і. Як хочу, так собі і живу. Можу позволити і соціальний експеримент проживання на 3000 грн. (такий собі Будда Ґаутама), а можу виїхати в ЄС в б-яку країну. Можу в США або Канаду. Чи Філіпіни. Було би бажання, мінімум складнощів (напр. через ковід) та здоровий глузд в цьому.
flyman написав:Можу позволити і соціальний експеримент проживання на 3000 грн.
так. Будь який селянин це може
flyman написав:можу виїхати в ЄС в б-яку країну
2) Хіба що будівельником чи клозети чистити. В кращому випадку - на конвеєрі збирати розетки чи автомобільні колеса. З тих ЗП зібрати навіть на 1к квартиру в Києві - важко. Кілька років треба впахувати. А до постійної важкої цілорічної роботи - ти не привчений, як все наше селянство. Тому сидиш десь в підвалі і звідси пишеш про ЗП 90 000 євро/рік, які тобі не світили і не світять. П.С. Зроби достойний ремонт в своєму напівпідвалі і продай його. Або здай в оренду, а сам переберись в село, коровам хвости крутити. Будеш мати обігові кошти.
flyman написав:Було би бажання
бажання працювати постійно і важко - у селян немає.
Я не панімаю... що за зневага до селянства
Ти б що їв, коли селянє не виростили б "хліб" і не продали б тобі?
flyman написав:Можу позволити і соціальний експеримент проживання на 3000 грн.
так. Будь який селянин це може
flyman написав:можу виїхати в ЄС в б-яку країну
2) Хіба що будівельником чи клозети чистити. В кращому випадку - на конвеєрі збирати розетки чи автомобільні колеса. З тих ЗП зібрати навіть на 1к квартиру в Києві - важко. Кілька років треба впахувати. А до постійної важкої цілорічної роботи - ти не привчений, як все наше селянство. Тому сидиш десь в підвалі і звідси пишеш про ЗП 90 000 євро/рік, які тобі не світили і не світять. П.С. Зроби достойний ремонт в своєму напівпідвалі і продай його. Або здай в оренду, а сам переберись в село, коровам хвости крутити. Будеш мати обігові кошти.
flyman написав:Було би бажання
бажання працювати постійно і важко - у селян немає.
Я не панімаю... що за зневага до селянства
Ти б що їв, коли селянє не виростили б "хліб" і не продали б тобі?
Берестіну і ремені відварював би?
селяни, пашуть від зорі до зорі, проффесор для Франта, з 19:30 про лінь і ліниву молодь (нагадує нові лиця, ні)
там і про моє "позьорство", тобто "соціальний експеремент" 29:15
35 хв, там про короною
Востаннє редагувалось flyman в Чет 28 жов, 2021 12:24, всього редагувалось 1 раз.
change_pm написав:чьото я якось заїб...ся... что дєлать? бухнуть? )))
мені сподобалась це відео, може зайде тобі в тему "мотивації"
виглядає, що в тебе брак дисципліни. дисципліна робити щось -> звичка -> cтиль життя
якщо ти не пройдеш через біль дисципліни тепер, то ...
дещо перегукується з попереднім відео, там де про примус та толерастію, нема примусу -> нема страдань -> нема контрасту -> нема змісту життя -> лінь і депресія
От же ж блін! Ти мене не бачив, а вже діагноз поставив спосібо!
Я б скоріш сказав, що в мене забагато дісциплини: - зарядка для спини кожен день, - басейн "через день", - сумліна робота, - ніщебродство (відкладання / економія), - дісциплина-дісциплина-дісциплина
хочеться податись в Breaking Bad... імхо це бе мене розважило
так уже мало стати твоїм стилем, а в тебе ще ломка, але ще одна думка - забагато читаєш ковідну тему на фінансах, та може ввігнати в депресію від того, скільки ідіотів навколо вірить що шмурдяк рятує від х.з. чого, а сітка футбольних воріт на вікні (маска) затримає комара (вірус).
Востаннє редагувалось flyman в Чет 28 жов, 2021 12:52, всього редагувалось 1 раз.
flyman написав:так уже мало стати твоїм стилем, а в тебе ще ломка, але ще одна думка - забагато читає ковідну тему на фінансах, та може ввігнати в депресію від того, скільки ідіотів навколо вірить що шмурдяк рятує від х.з. чого, а сітка футбольних воріт (маска) затримає комара (вірус).
криза середньго віку все не пройде...
та не те щоб забагато, але імхо і читати і писати треба прининяти )))
зі. брав на тому тижні відпустку - басейник, сонячко, комп практично не відкривав... кросота!!!
цей тиждень на роботі (((
усе, нект вік беру відпустку знову, треба дісконектиться від усього...
flyman написав:так уже мало стати твоїм стилем, а в тебе ще ломка, але ще одна думка - забагато читає ковідну тему на фінансах, та може ввігнати в депресію від того, скільки ідіотів навколо вірить що шмурдяк рятує від х.з. чого, а сітка футбольних воріт (маска) затримає комара (вірус).
криза середньго віку все не пройде...
та не те щоб забагато, але імхо і читати і писати треба прининяти )))
зі. брав на тому тижні відпустку - басейник, сонячко, комп практично не відкривав... кросота!!!
цей тиждень на роботі (((
усе, нект вік беру відпустку знову, треба дісконектиться від усього...
а попрацювати лапками, напр. купити хату на Поліссі, нарубати дров, і т.д. ..
я от на дачі по 2 дні в тиждень без інету, в спартаньских умовах, дурні думки в голову не лізуть, худаю, ЗОЖ і все таке.
flyman написав:так уже мало стати твоїм стилем, а в тебе ще ломка, але ще одна думка - забагато читає ковідну тему на фінансах, та може ввігнати в депресію від того, скільки ідіотів навколо вірить що шмурдяк рятує від х.з. чого, а сітка футбольних воріт (маска) затримає комара (вірус).
криза середньго віку все не пройде...
та не те щоб забагато, але імхо і читати і писати треба прининяти )))
зі. брав на тому тижні відпустку - басейник, сонячко, комп практично не відкривав... кросота!!!
цей тиждень на роботі (((
усе, нект вік беру відпустку знову, треба дісконектиться від усього...
а попрацювати лапками, напр. купити хату на Поліссі, нарубати дров, і т.д. ..
я от на дачі по 2 дні в тиждень без інету, в спартаньских умовах, дурні думки в голову не лізуть, худаю, ЗОЖ і все таке.
кросота! чекай мене наступного року ))) коли потеплішає...
.ральник дороби, душ зроби, може і якісь дівчата підтягнуться з цього форуму на шашлики на травневі свята ))) ну, там, "труд-май", лалалай