як сказав Дацюк у відео що постив перед тим, приблизно так:
"жити то вам дадуть, але чим вам захочеться"
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Додано: Чет 28 жов, 2021 14:04
цікаво послухати...
Додано: Чет 28 жов, 2021 16:00
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