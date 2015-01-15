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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 345346347348
Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 14:04

цікаво послухати...

change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 16:00

  change_pm написав:

як сказав Дацюк у відео що постив перед тим, приблизно так:
"жити то вам дадуть, але чим вам захочеться"
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:00

флай, знай....

Кальвадос ХО - це досить такі гут ))))
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:04

як то кажуть, кацапів вам у хату)))

Ізраїль відкриває кордони для щеплених вісьмома COVID-вакцинами, зокрема російською Sputnik V
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:29

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Як не дивно, вже знову є Київ-Пшемисль через Тернопіль.
Принаймні [url]booking.uz.gov.ua[/url] так каже.
З Києва 730 грн, З Тернополя 420 грн.
Лишилось діло за малим - вакцинкою.
Життя налогоджується?!
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:54

  change_pm написав:флай, знай....

Кальвадос ХО - це досить такі гут ))))

Если яблочный самогон подержать в дубовой бочке, он не перестает быть самогоном.
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 20:58

  juristkostya написав:
  change_pm написав:флай, знай....

Кальвадос ХО - це досить такі гут ))))

Если яблочный самогон подержать в дубовой бочке, он не перестает быть самогоном.

розетка пише "знятий з виробництва",
але таке добро можу набражити на дачі,
яблука ще є

з.і.
в мусульманській країні, якщо довго сидіти на сухому законі, то і бояра буде як шотландський віскі :oops:
flyman
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Повідомлення Додано: Чет 28 жов, 2021 21:06

  flyman написав:розетка пише "знятий з виробництва"

????????????????
Где, на севере Франции?....
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:31

  flyman написав:Як не дивно, вже знову є Київ-Пшемисль через Тернопіль.
Принаймні [url]booking.uz.gov.ua[/url] так каже.
З Києва 730 грн, З Тернополя 420 грн.
Лишилось діло за малим - вакцинкою.
Життя налогоджується?!

730х2=1460 грн.
Для ЗП 3000 грн/міс - велике навантаження.

Не світить кавалірка в Польщі. Зовсім не світить.
Frant
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