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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 28 жов, 2021 14:04
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change_pm
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Додано: Чет 28 жов, 2021 16:00
change_pm написав:
як сказав Дацюк у відео що постив перед тим, приблизно так:
"жити то вам дадуть, але чим вам захочеться"
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flyman
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Додано: Чет 28 жов, 2021 20:00
флай, знай....
Кальвадос ХО - це досить такі гут ))))
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change_pm
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Додано: Чет 28 жов, 2021 20:04
Ізраїль відкриває кордони для щеплених вісьмома COVID-вакцинами, зокрема російською Sputnik V
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change_pm
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Додано: Чет 28 жов, 2021 20:29
Як не дивно, вже знову є Київ-Пшемисль через Тернопіль.
Принаймні [url]booking.uz.gov.ua[/url] так каже.
З Києва 730 грн, З Тернополя 420 грн.
Лишилось діло за малим - вакцинкою.
Життя налогоджується?!
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flyman
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Додано: Чет 28 жов, 2021 20:54
change_pm написав:
флай, знай....
Кальвадос ХО - це досить такі гут ))))
Если яблочный самогон подержать в дубовой бочке, он не перестает быть самогоном.
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juristkostya
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Додано: Чет 28 жов, 2021 20:58
juristkostya написав: change_pm написав:
флай, знай....
Кальвадос ХО - це досить такі гут ))))
Если яблочный самогон подержать в дубовой бочке, он не перестает быть самогоном.
розетка пише "знятий з виробництва",
але таке добро можу набражити на дачі,
яблука ще є
з.і.
в мусульманській країні, якщо довго сидіти на сухому законі, то і бояра буде як шотландський віскі
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flyman
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Додано: Чет 28 жов, 2021 21:06
flyman написав:
розетка пише "знятий з виробництва"
????????????????
Где, на севере Франции?....
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juristkostya
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 07:31
flyman написав:
Як не дивно, вже знову є Київ-Пшемисль через Тернопіль.
Принаймні [url]booking.uz.gov.ua[/url] так каже.
З Києва 730 грн, З Тернополя 420 грн.
Лишилось діло за малим - вакцинкою.
Життя налогоджується?!
730х2=1460 грн.
Для ЗП 3000 грн/міс - велике навантаження.
Не світить кавалірка в Польщі. Зовсім не світить.
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Frant
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 08:30
Невероятно но факт: Украина до конца пятницы 29 октября перестанет следить за тем, как безработный, ведущий нищенский образ жизни, рассказывает всем, как хорошо быть нищим.
Что же, пора заняться инвестициям в недвижимость за границей...
Кто что свежего предложит?
Что интересного может получиться в наши трудные дни?
Куда можно и нужно инвестировать?
Где виден хороший профит?
Где есть без проблем?
Где очень хорошо?
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akurt
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