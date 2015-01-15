Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Невероятно но факт: Украина до конца пятницы 29 октября перестанет следить за тем, как безработный, ведущий нищенский образ жизни, рассказывает всем, как хорошо быть нищим.
Что же, пора заняться инвестициям в недвижимость за границей... Кто что свежего предложит? Что интересного может получиться в наши трудные дни? Куда можно и нужно инвестировать? Где виден хороший профит? Где есть без проблем? Где очень хорошо?
І я такі знаю всі букви в цьому слові )))) але туди не всякий гой може вкластись
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akurt написав:Что же, пора заняться инвестициям в недвижимость за границей... Кто что свежего предложит? Что интересного может получиться в наши трудные дни? Куда можно и нужно инвестировать? Где виден хороший профит? Где есть без проблем? Где очень хорошо?
І я такі знаю всі букви в цьому слові )))) але туди не всякий гой може вкластись
Тут ось ще такі суто арифметичні проблеми виникають: - мій приятель нарешті отримав документи, що він етнічний поляк. - завершує каденцію в Україні - буде виїжджати родиною до Польщі. - обрав містo (назву видалено, гарне місто, я там був разів із 100, навіть один час думав, чи не купити собі саме там квартиру) або (назву видалено - проїжджав один раз на швидкісному потязі Intercity по дорозі у Варшаву). - так ось НЕ ПОЛУЧАЄТЬСЯ продати свою квартиру в Україні та за ті самі гроші купити щось майже рівноцінне... НЕ ПОЛУЧАЄТЬСЯ. Сказав, що самі поляки в шоці - як українці повигрібали квартири, підвищивши ціни. За цю думку НЕ відповідаю, але від нього прозвучало так: "Наші продають по 2-3 квартири в Україні та купують в Польщі". Так ось арифметика...
flyman написав:Як не дивно, вже знову є Київ-Пшемисль через Тернопіль. Принаймні [url]booking.uz.gov.ua[/url] так каже. З Києва 730 грн, З Тернополя 420 грн. Лишилось діло за малим - вакцинкою. Життя налогоджується?!
На самом деле, Венгрия впускает и без тестов, и без вакцины. А дальше Шенген......