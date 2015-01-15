RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 347348349350>
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:47

  akurt написав:Невероятно но факт: Украина до конца пятницы 29 октября перестанет следить за тем, как безработный, ведущий нищенский образ жизни, рассказывает всем, как хорошо быть нищим.

Что же, пора заняться инвестициям в недвижимость за границей...
Кто что свежего предложит?
Что интересного может получиться в наши трудные дни?
Куда можно и нужно инвестировать?
Где виден хороший профит?
Где есть без проблем?
Где очень хорошо?

І я такі знаю всі букви в цьому слові )))) але туди не всякий гой може вкластись :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 4834
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:56



Россия может остановить транзит и создать проблемы, не нарушая контракт "качай или плати", - Кинах

Дуже дивно... Я ще пару років тому піднімав це питання на валютній гілці...
Видалили, але ризик нікуди не зник :mrgreen:

Дивно те, шо на цих просторах працює принцип - допоки смажений півень в дупу не клюне :!:

Як то кажуть - гут лак, нехай заклює, коли мізків немає...
change_pm
 
Повідомлень: 4834
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 11:57

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

https://www.agroinvestspain.com/
We are a specialist agricultural real estate development and management group, with many decades of experience in the field. We make farmland investment very easy and profitable for everyone thanks to our revolutionary investment model. We help individual and corporate investors to achieve high returns with full asset and management security.
We offer to our investors FREEHOLD MANAGED ALMOND FARMLANDS with up to 45 years management guarantee.

Це не нерухомість, але інвестиція закордоном :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 4834
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:13

  change_pm написав:
  akurt написав:Что же, пора заняться инвестициям в недвижимость за границей...
Кто что свежего предложит?
Что интересного может получиться в наши трудные дни?
Куда можно и нужно инвестировать?
Где виден хороший профит?
Где есть без проблем?
Где очень хорошо?

І я такі знаю всі букви в цьому слові )))) але туди не всякий гой може вкластись :mrgreen:

Тут ось ще такі суто арифметичні проблеми виникають:
- мій приятель нарешті отримав документи, що він етнічний поляк.
- завершує каденцію в Україні - буде виїжджати родиною до Польщі.
- обрав містo (назву видалено, гарне місто, я там був разів із 100, навіть один час думав, чи не купити собі саме там квартиру) або (назву видалено - проїжджав один раз на швидкісному потязі Intercity по дорозі у Варшаву).
- так ось НЕ ПОЛУЧАЄТЬСЯ продати свою квартиру в Україні та за ті самі гроші купити щось майже рівноцінне... НЕ ПОЛУЧАЄТЬСЯ.
Сказав, що самі поляки в шоці - як українці повигрібали квартири, підвищивши ціни.
За цю думку НЕ відповідаю, але від нього прозвучало так: "Наші продають по 2-3 квартири в Україні та купують в Польщі".
Так ось арифметика...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6294
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2411 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 12:22

  flyman написав:Як не дивно, вже знову є Київ-Пшемисль через Тернопіль.
Принаймні [url]booking.uz.gov.ua[/url] так каже.
З Києва 730 грн, З Тернополя 420 грн.
Лишилось діло за малим - вакцинкою.
Життя налогоджується?!

На самом деле, Венгрия впускает и без тестов, и без вакцины. А дальше Шенген......
juristkostya
 
Повідомлень: 3803
З нами з: 08.12.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1057 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:02

Шенген-шенгеном (доїхати ЩЕ можна, але що там потім робити???) , але ось яка прикольна новина: вчора в Аланії (трохи більше 100 км від Анталії) висадився цілий десант риєлторів зі Львова...
Назву фірм знаю, писати не буду...
Відчули РЕАЛЬНЕ місце для заробітку...
Я так прикинув: раніше за "допомогу" в продажу/перепродажу 1 кв. метра готового під ключ житла рієлтор в Анталії та Аланії мав плюс/мінус 30-50 доларів.
Зараз можуть мати 100... з кв.метра... Та не човгати по снігу та не мерзнути на переглядах...
Прикольно...
Працює звичайна арифметика...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6294
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2411 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:08

  akurt написав:
  change_pm написав:
  akurt написав:Что же, пора заняться инвестициям в недвижимость за границей...
Кто что свежего предложит?
Что интересного может получиться в наши трудные дни?
Куда можно и нужно инвестировать?
Где виден хороший профит?
Где есть без проблем?
Где очень хорошо?

І я такі знаю всі букви в цьому слові )))) але туди не всякий гой може вкластись :mrgreen:

Тут ось ще такі суто арифметичні проблеми виникають:
- мій приятель нарешті отримав документи, що він етнічний поляк.
- завершує каденцію в Україні - буде виїжджати родиною до Польщі.
- обрав містo (назву видалено, гарне місто, я там був разів із 100, навіть один час думав, чи не купити собі саме там квартиру) або (назву видалено - проїжджав один раз на швидкісному потязі Intercity по дорозі у Варшаву).
- так ось НЕ ПОЛУЧАЄТЬСЯ продати свою квартиру в Україні та за ті самі гроші купити щось майже рівноцінне... НЕ ПОЛУЧАЄТЬСЯ.
Сказав, що самі поляки в шоці - як українці повигрібали квартири, підвищивши ціни.
За цю думку НЕ відповідаю, але від нього прозвучало так: "Наші продають по 2-3 квартири в Україні та купують в Польщі".
Так ось арифметика...

- так ось НЕ ПОЛУЧАЄТЬСЯ продати свою квартиру в Україні та за ті самі гроші купити щось майже рівноцінне... НЕ ПОЛУЧАЄТЬСЯ.

Ха, я в курсєєє... Ось приклад, якщо хто хоче може по гугл кешу пошукати
https://rynekpierwotny.pl/oferty/bryksy ... rze-10564/
Тутай 3 черги, в 19 році можно було взяти кавалірку від 6.5-7 тис злотих, наразі, 10.2 (інша черга) - 11 тис злотих (перша черга)...

Ось такі справи... А що робити? Попит є, ціни ростуть...

Я шкодую, що в 18 році ось тут не взяв (((( https://mota-engil-re.eu/vermelo

Там готове!!! можна було взяти по 6 тис злотих за метр, наразі, думаю, що тис за 13-15 можна продати...

Ось такі справи (((
change_pm
 
Повідомлень: 4834
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:32

Ми-то нехай, ми з Вам люди "потерянные"...
А ось чого інші форумчани все "умничали" та ніде нічого і не інвестували...
Ось що цікаво...
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6294
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2411 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:47

  akurt написав:Ми-то нехай, ми з Вам люди "потерянные"...
А ось чого інші форумчани все "умничали" та ніде нічого і не інвестували...
Ось що цікаво...

Імхо, вони усі "корєйко", просто дуже амністії бояться і фін. моніторингу...

Скрітніє людє...
change_pm
 
Повідомлень: 4834
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 13:58

Відповідь приймається... Мабуть так і є...

А цікаво, що в цей час роблять "Не Корєйко".
Сьогодні оприлюднена цікава статистика:
- в 2018 році в Туреччині прйнято новий закон для інвесторів: при купівлі нерухомості (можна декілька об"єктів) на суму більше 250 000 доларів США - вся родина отримує громадянство в прискореному режимі (3-6 місяців).
- за період з 2018 по 2021 рік куплено іноземцями САМЕ ДЛЯ ОТРИМАННЯ громадянства 30 358 об"єктів нерухомості.
- з 30 358: квартир - 29 140, земельних ділянок - 1 218.
- отримали громадянство: 19 630 людей.
За даними статистики жоден з цих людей не мав прізвище "Корейко".

P.S.
1. За повідомленнями преси в парламенті вже є Постанова про зміни у Законі - з 250 000 доларів до ... (не визначено).
2. Особисто я не прибічник отримання громадянства в Туреччині - дає привілеї але й накладає багато обов"язків.
3. Дані наведені просто для вивчення напрямку руху капіталу.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6294
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2411 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 347348349350>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akurt, juristkostya, Truskavetskiy і 5 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 823, 824, 825
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8245 1127318
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 жов, 2021 14:09
juristkostya
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 52410
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 104665
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Кредобанк (2495)
29.10.2021 15:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.