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Ребята, что Вы думаете на счёт инвестиции в недвижимость в Дубае?
Несмотря на пандемию, цены на элитную недвижимость с каждым годом растет. Я цены смотрю на сайте агентств недвижимости, например тут: https://www.axcapital.ae/ru, цены каждый код растут как минимум на 10%, еще это в долларах. Это на много лучше чем банковские вклады.
Может кто то так же интересуется инвестициями на недвижимость?
change_pm написав:Ха, я в курсєєє... Ось приклад, якщо хто хоче може по гугл кешу пошукати https://rynekpierwotny.pl/oferty/bryksy ... rze-10564/ Тутай 3 черги, в 19 році можно було взяти кавалірку від 6.5-7 тис злотих, наразі, 10.2 (інша черга) - 11 тис злотих (перша черга)...
Растёт, конечно... В Португалии с Нового года - с 350 000 евро до 500 000 евро... В Турции с 250 000 долларов до вроде как 400 000 долларов... Но цифра 400 000 официально не озвучивается - решит парламент... Что сейчас 250 000 долларов - копейки... И да: в Украине немало богатых людей... на пляже переговорил с НАШИМИ: присмотрели квартирку на первой линии за 650 000$... 3+1 площадью в 150 квадратов примерно... Сам не поверил, что уже есть и такие цены - проверил на сайте объявлений - в самом деле - там 5 предложений по 5 500 000 лир... denize - у моря; sifir - новая (кажется, дом 2020 года или начала 2021).