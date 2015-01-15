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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 347348349350
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:00

change_pm

Ребята, что Вы думаете на счёт инвестиции в недвижимость в Дубае?

Несмотря на пандемию, цены на элитную недвижимость с каждым годом растет. Я цены смотрю на сайте агентств недвижимости, например тут: https://www.axcapital.ae/ru, цены каждый код растут как минимум на 10%, еще это в долларах. Это на много лучше чем банковские вклады.

Может кто то так же интересуется инвестициями на недвижимость?
sarvar295
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:01

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  change_pm написав:Ха, я в курсєєє... Ось приклад, якщо хто хоче може по гугл кешу пошукати
https://rynekpierwotny.pl/oferty/bryksy ... rze-10564/
Тутай 3 черги, в 19 році можно було взяти кавалірку від 6.5-7 тис злотих, наразі, 10.2 (інша черга) - 11 тис злотих (перша черга)...

Да уж, район що левандівка Долярчика...
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:04

  akurt написав:
1. За повідомленнями преси в парламенті вже є Постанова про зміни у Законі - з 250 000 доларів до ... (не визначено).

Растет или снижается?
juristkostya
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 14:08

Растёт, конечно...
В Португалии с Нового года - с 350 000 евро до 500 000 евро...
В Турции с 250 000 долларов до вроде как 400 000 долларов...
Но цифра 400 000 официально не озвучивается - решит парламент...
Что сейчас 250 000 долларов - копейки...
И да: в Украине немало богатых людей... на пляже переговорил с НАШИМИ: присмотрели квартирку на первой линии за 650 000$...
3+1 площадью в 150 квадратов примерно...
Сам не поверил, что уже есть и такие цены - проверил на сайте объявлений - в самом деле - там 5 предложений по 5 500 000 лир...
Зображення
denize - у моря; sifir - новая (кажется, дом 2020 года или начала 2021).
akurt
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