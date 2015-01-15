Первый совет - слетать. Я летал и был. Прикольно. Но климат аховый...
Второй совет - НЕ думать, что на этой ветке кто-то даст реальный совет: как правило нищеброды, опустившиеся на дно социально-экономической жизни. Они тут частые гости.
Третий совет: переговорить с моим приятелем, который проработал 10 лет в Дубае, вывез свою семью в Аланию (Турция) и выезжает до Нового года сам.
Переговорить можете с моей подачи - думаю сразу после Нового года, когда он прийдет в себя после длительного авиаперелета (до Стамбула - 5,5 часа перелет).
Цены на авиабилеты в Турцию сейчас от 52 долларов туда и обратно. Берите на любые дни после Нового года - устрою встречу.
Не шучу: мне самому надо с нами встретиться: я помог его жене купить классную тачку на авторынке в Анталии - должен "выставиться". Посидим втроём...