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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 18:53
Первый совет
sarvar295 написав:
Ребята, что Вы думаете на счёт инвестиции в недвижимость в Дубае?
Может кто то так же интересуется инвестициями на недвижимость?
- слетать. Посмотреть. Я летал и был. Прикольно. Но климат аховый...Второй совет
- НЕ думать, что на этой ветке кто-то даст реальный совет
: как правило люди, не имеющие никакого отношения к инвестициям и часто - к недвижимости вообще. Они тут самые частые "писатели" (не касается BIGor, yuristkostya, change_pm, Frant
).Третий совет:
переговорить с моим приятелем, который проработал 10 лет в Дубае, вывез уже свою семью в Аланию (Турция) и выезжает до Нового года сам.
Переговорить можете с моей подачи - думаю сразу после Нового года, когда он прийдет в себя после длительного авиаперелета (до Стамбула - 5,5 часа перелет).
Цены на авиабилеты в Турцию сейчас от 52 долларов туда и обратно. Берите на любые дни после Нового года - устрою встречу.Не шучу:
мне самому надо с ним встретиться: я помог его жене купить классную тачку на авторынке в Анталии - должен "выставиться". Посидим втроём...
Востаннє редагувалось akurt
в П'ят 29 жов, 2021 23:41, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:46
За два дня,засрали всю ветку,какими то своими влажными фантазиями ни о чем..Наваяли 8 страниц хер знает о чем...Зашел почитать-ничего не понял...Какое то сборище видосов и мыслей ни о чем...денег нет,с голой жопой,но рассуждают о плюсах эмиграции в Португалию и еще куда то там...С бомжами у мусорников надо посоветоваться,куда они рекомендуют вложиться..Флай,тебя конечно забанили,но ты реально "красавец"...Сколько можно мурыжить уже одно и то же...
И этот снова,со своими билетами в Турцию по 52 доллара....Ну...и "хули толку" с них...Дальше что??И в Герминию с Польшей у Ренейр тоже есть меньше 100 баксов и ниже....И что??? За полгода хотя бы родил адекватный ответ-52 бакса это с багажом,или без??....все мычишь в ответ,что корабли на Корфу не ходят,а на поставленный вопрос-ответить не можешь...А ходят то,проверил в этом году,из Черногории с Албанией лично,вместо турецкого теоретика,не отрывающего свою пятую точку уже сколько месяцев или лет,с родного мусорника в Анталии,зато "всезнайка",банально не мог проверить живя в Туреччине,ходят ли корабли из банального турецкого Фетхие на Греческие острова....,хоть знал то об этом,рассуждая об Албании и других Балканских и не только странах,неся здесь всякую ересь весной и летом...Бу-бу-бу....Умник наш любезный,просравший свою ветку...Приступы свои купировать надо и не выглядеть посмешищем,чтоб весь форум не настраивать против себя...
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Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:46
Билетами по 52 доллара туда и обратно заинтересовался, обратил внимание, молодец: только так и не понял зачем их покупать... Для чего. Так и не понял...
P.S. Билеты по такой цене были только в мобильном приложении от Pegasus Airlines.
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akurt
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