RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 348349350351
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 22:46

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

За два дня,засрали всю ветку,какими то своими влажными фантазиями ни о чем..Наваяли 8 страниц хер знает о чем...Зашел почитать-ничего не понял...Какое то сборище видосов и мыслей ни о чем...денег нет,с голой жопой,но рассуждают о плюсах эмиграции в Португалию и еще куда то там...С бомжами у мусорников надо посоветоваться,куда они рекомендуют вложиться..Флай,тебя конечно забанили,но ты реально "красавец"...Сколько можно мурыжить уже одно и то же...
И этот снова,со своими билетами в Турцию по 52 доллара....Ну...и "хули толку" с них...Дальше что??И в Герминию с Польшей у Ренейр тоже есть меньше 100 баксов и ниже....И что??? За полгода хотя бы родил адекватный ответ-52 бакса это с багажом,или без??....все мычишь в ответ,что корабли на Корфу не ходят,а на поставленный вопрос-ответить не можешь...А ходят то,проверил в этом году,из Черногории с Албанией лично,вместо турецкого теоретика,не отрывающего свою пятую точку уже сколько месяцев или лет,с родного мусорника в Анталии,зато "всезнайка",банально не мог проверить живя в Туреччине,ходят ли корабли из банального турецкого Фетхие на Греческие острова....,хоть знал то об этом,рассуждая об Албании и других Балканских и не только странах,неся здесь всякую ересь весной и летом...Бу-бу-бу....Умник наш любезный,просравший свою ветку...Приступы свои купировать надо и не выглядеть посмешищем,чтоб весь форум не настраивать против себя...
osafly
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1243
З нами з: 29.05.14
Подякував: 57 раз.
Подякували: 261 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 29 жов, 2021 23:46

Билетами по 52 доллара туда и обратно заинтересовался, обратил внимание, молодец: только так и не понял зачем их покупать... Для чего. Этого так и не понял...
P.S. Билеты по такой цене были только в мобильном приложении от Pegasus Airlines.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6297
З нами з: 12.02.09
Подякував: 2411 раз.
Подякували: 875 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:09

osafly
ty dovbayob :!: :mrgreen:
change_pm
 
Повідомлень: 4838
З нами з: 03.02.16
Подякував: 115 раз.
Подякували: 958 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Суб 30 жов, 2021 11:32

Шабат шалом друзі! Постраждалий інвеШтор акурт із своїм зброєносцем "санчо панса" change_pm, методично добивають чергову гілку, своїми ДУЖЕ "вумними" думками. Слухаємо їх та записуємо, поки ще і її не забанили.

P S. Як там погода у Анталії? +19 чи ще нижче? Дощі..Дощі..А я на пляж зібрався...У нас +28 ( море +26) і літо в самому розпалі :wink:
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 648
З нами з: 04.06.19
Подякував: 134 раз.
Подякували: 162 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 348349350351
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 10 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 823, 824, 825
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 12:21
8248 1128343
Переглянути останнє повідомлення
Суб 30 жов, 2021 11:12
Успіх
Нерухомість в контексті віддаленої роботи 1 ... 23, 24, 25
airmax78 » Чет 24 вер, 2020 08:00
241 52429
Переглянути останнє повідомлення
Чет 15 лип, 2021 09:18
Успіх
Ціни на нерухомість в містах і селах України 1 ... 22, 23, 24
tobias » Чет 15 січ, 2015 14:36
236 104669
Переглянути останнє повідомлення
Суб 12 чер, 2021 16:21
Мизантрóп

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.